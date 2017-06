Quadran émet un « Euro PP Green » de 46 millions d’euros grâce à l’appui du groupe Crédit Agricole

Ce placement privé d’une maturité 5 ans, est assorti d’un coupon fixe et a été placé auprès d’investisseurs français et internationaux. Les fonds vont permettre de financer un programme de construction de nouveaux projets (solaires et éoliens) d’environ 134 MW et d’éviter l’émission de 107 kT de CO2. Le programme fera l’objet d’un reporting régulier selon les principes des Obligations Vertes (« Green Bond Principles »).



August & Debouzy et CMS Bureau Francis Lefebvre ont agi respectivement comme conseil juridique de Quadran et de l’arrangeur.



Avec 47 parcs éoliens terrestres, 16 centrales solaires au sol, 97 toitures solaires, et 9 centrales hydroélectriques, le Groupe Quadran connaît un développement soutenu depuis début 2017 et a dépassé plusieurs seuils symboliques :

- plus de 1 000 GWh d'énergie verte produite,

- une production électrique destinée à près d'un million de personnes,

- 1 milliard d'euros cumulé investis dans des installations de production d'énergies renouvelables.



L’objectif à horizon 2020 est d’exploiter 1000 MW chaque année.



Le Groupe Quadran est également engagé dans l’offshore avec le projet Eolmed qui va être construit en Méditerranée au large de Gruissan à partir de 2020 et il développe une activité de commercialisation de l’électricité verte via sa filiale Energies Libres.



À propos de Groupe Quadran

Le Groupe Quadran est un énergéticien 100% renouvelable. Il dispose de 4 grands pôles de compétence : la production d’électricité d’origine renouvelable (développement des centrales et production d’électricité en éolien/solaire/hydroélectricité /biogaz-biomasse) ; la vente d’électricité (agrégation et commercialisation en direct auprès des collectivités, des institutions et des entreprises via sa filiale Energies Libres) ; le développement et l’investissement de production électrique à l’étranger avec des tiers via Quadran International ; le développement de l’offshore avec notamment le projet de parc éolien Eolmed qui va être construit en Méditerranée au large de Gruissan à partir de 2020. Le Groupe Quadran est devenu un acteur incontournable des solutions énergies renouvelables, au service des territoires avec 200 points de production répartis en région. Grâce à une équipe d’environ 270 collaborateurs répartis dans 15 agences et filiales en France métropolitaine, en Outre-mer et à l’étranger, le Groupe Quadran couvre l’ensemble du territoire national et dispose d’un ancrage local fort. Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. Après acquisition d’Enel France, le chiffre d’affaires du Groupe Quadran s’élève à 220 millions d’euros en année pleine.

quadran.fr



À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016). Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Crédit Agricole CIB est l’un des leaders mondiaux sur le marché des Green and Sustainable Bonds et pionnier sur ce marché.

ca -cib.fr