Prevision.io, la startup française spécialiste du Machine Learning automatisé, lève 1,5 million d'euros pour accélérer sa croissance

Un contexte porté par l’augmentation exponentielle du volume de données



En France et dans le monde, les entreprises sont confrontées au fait de devoir gérer des données toujours plus nombreuses et variées ; celles-ci, pour être rendues utilisables par les organisations et améliorer leurs performances, doivent subir des traitements fins, rapides et intelligents. C’est ici que la nécessité d’utiliser l’intelligence artificielle est essentielle pour rester compétitif. Cependant, la mise en place de tels projets algorithmiques requiert une main d’œuvre hautement qualifiée, rare et chère.



Pour répondre à cet enjeu crucial, Prevision.io a lancé en 2016 une plateforme qui permet aux datascientists, business analysts et experts métiers de booster leur productivité. Grâce à un outil ultra simple d’utilisation, ils peuvent générer en 3 clics des modèles prédictifs parmi les plus performants au monde, interprétables, et utilisables grâce à des API puissantes capables de traiter massivement des données en temps réel.



« Avec Prevision.io, nous facilitons tout d’abord la créativité des équipes de datascience, et surtout nous augmentons d’un facteur 1000 la productivité des équipes projets en automatisant l'apprentissage d’algorithmes et leur mise en production pour une utilisation immédiate. De plus, les algorithmes s’accompagnent de mesures dynamiques d’incertitude et d’interprétation d’une finesse encore jamais vue en Datascience » explique Nicolas Gaude, Directeur Général co-fondateur de Prevision.io.



Tuncay Isik, PDG fondateur de Prevision.io poursuit « Notre première année a été consacrée à rendre robuste notre plateforme et à satisfaire nos premiers clients grands comptes issus aussi bien du monde du transport, de l’assurance que de l’énergie. Avec cette levée, nous serons en capacité de déployer la plateforme à grande échelle ».



SNCF Digital Ventures se félicite de ce nouveau partenariat avec Prevision.io, qui avait déjà travaillé sur un projet avec voyages-sncf.com. L’agilité de la solution et l’accessibilité de la plateforme offre en effet de belles perspectives à cette jeune société dans un secteur aussi compétitif que celui de la data science.



De son côté, Net Venture souligne « Prevision.io se situe à la pointe des startups apportant un service en Intelligence Artificielle. Nous sommes heureux d'accompagner une entreprise française qui aide de manière simple les entreprises de tous secteurs à "apprivoiser" l'IA et à en faire un outil de compétitivité distinctive ».



A propos de Prevision.io

Créée en 2016 par une des meilleures équipes de France en Machine Learning, Prevision.io propose aux acteurs du monde financier, de la banque, de l’énergie, du retail, de la santé, de l’automobile ou des médias, une plateforme de Machine Learning automatisée en mode Saas ou On-Premise. Accessible 7 jours sur 7, 24h/24, l’outil permet de prévoir le futur quel que soit le secteur grâce à l'analyse de données et à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique. S’adressant tant aux néophytes qu’aux experts, la technologie Prevision.io, ultra simple d’utilisation, ne nécessite aucune connaissance technique particulière ni d’infrastructure préalable pour construire simplement des modèles prédictifs hautement performants, interprétables, et immédiatement utilisables en production. Les algorithmes sont également déployables en dehors de la plateforme. Prevision.io facilite la créativité des équipes de datascience - datascientists, et met à la main des business analysts, experts métiers un outil puissant et facile à utiliser.

La startup Prevision.io s’était déjà fait remarquer à l’occasion de VIVATECH, la startup ayant été sélectionnée parmi les 5 startups les plus innovantes du salon qui a réuni en Juin dernier plus de 68000 visiteurs en 3 jours, mais aussi 6 000 Startups, plus de 1 500 fonds d’investissement et quelques milliers de TOP managers, et plus tôt dans l’année lors de France IA, l’événement de présentation de la stratégie française en intelligence artificielle qui s’est déroulé le 21 mars à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.



A propos de Hi inov

Fondée en 2013 par Pierre-Henri Dentressangle (Président) et Valérie Gombart (Directeur Général), Hi Inov SAS est la société de gestion en capital-innovation du holding d’investissement Dentressangle Initiatives. Son premier fonds, le FPCI Hi Inov 1, dont l’essentiel des 40 M€ de capitaux provient d’entrepreneurs de l’industrie et des services, cible les jeunes entreprises innovantes de l’économie numérique BtoB dans les domaines des e-services, de l’Internet mobile et des objets communicants industriels, des technologies du point de vente et de la donnée, et des logiciels SaaS dédiés à la digitalisation des entreprises. Depuis octobre 2015, Hi inov gère le fonds SNCF Digital Ventures, doté de 30M€ pour investir dans les start-ups accélératrices de la mutation digitale du groupe.



A propos de SNCF Digital Ventures

Depuis octobre 2015, Hi Inov gère pour le compte de SNCF le fonds SNCF Digital Ventures, doté de 30 M€, qui investit dans de jeunes sociétés de l’écosystème digital sur des montants compris entre 500 000 euros et 4 millions d’euros. Internet des objets, drones de surveillance, big data, applications mobiles dédiées à l’information et au service clients, … le fonds a pour ambition d’intervenir sur un large périmètre de domaines.



A propos de Net Ventures

Net Venture est un fonds de capital développement dédié à l'intelligence artificielle. Net Venture est dirigé par Roland Fitoussi et une équipe d'hommes d'entreprises connaissant les besoins de support et de réactivité nécessaires aux startups.



