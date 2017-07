Partenariat Banque Populaire et Adviso Partners pour l’accompagnement des dirigeants d’entreprises

Fondé par Bertrand Thimonier, avec l’appui du Cabinet Fidal et de Banques Populaires régionales - Banque Populaire Rives de Paris, BRED Banque Populaire, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, et Banque Populaire Méditerranée -, Adviso Partners est un acteur de référence pour accompagner les dirigeants actionnaires de PME-ETI dans leurs projets d’opérations capitalistiques.



Cet accord scelle un partenariat privilégié avec les Banques Populaires, afin de renforcer sur le segment des entreprises de taille moyenne le dispositif ingénierie financière et « haut de bilan » déjà existant. Ainsi, Banque Populaire, première banque des PME (38 % de taux de pénétration), pourra encore mieux accompagner ses 138 000 entreprises clientes dans leurs projets capitalistiques clés.



Pour Bertrand Thimonier : « Cet accord renforce notre capacité d’action et nos sources d’opportunités. Il permet à Adviso Partners d’apporter son haut niveau d’expertise au réseau des Banques Populaires. Ce partenariat permet d’accompagner les clients dirigeants-actionnaires dans leur transmission en capital et dans la croissance de leurs entreprises. Les PME-ETI sont l’ossature économique de nos territoires, elles représentent non seulement une source de développement d’activité économique, de compétences humaines, mais aussi de création de valeur partagée ».



Laurent Roubin ajoute : « Doté d’un dispositif dédié avec Banque Populaire Ingénierie Financière et d’un maillage national sur l’ensemble de ces métiers, Banque Populaire est l’un des acteurs majeurs de la transmission et l’un des premiers financeurs « haut de bilan » dans le cadre d’opérations liées aux financements structurés. Grâce à cet accord de partenariat avec Adviso Partners, Banque Populaire souhaite compléter son offre d’expertise et de conseil en fusion-acquisition et ingénierie financière afin d’accompagner au mieux ses clients entrepreneurs et notamment lors de la cession-transmission de leur entreprise ».

À propos de Banque Populaire

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 13 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. Banque Populaire, avec 9,2 millions de clients (dont 4,1 millions de sociétaires), plus de 3 200 agences et 13 agences e-BanquePopulaire, fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.



À propos de Adviso Partners

ADVISO PARTNERS est une société d’ingénierie financière indépendante fondée par Bertrand Thimonier dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et leurs dirigeants actionnaires. Elle intervient sur des opérations d’ingénierie financière, de haut de bilan, et de transmission d’entreprise, c’est à dire : cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, recomposition de capital, opérations à effet de levier (LBO/OBO/MBO/MBI). ADVISO PARTNERS regroupe 30 collaborateurs et 6 bureaux en région.