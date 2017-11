Où en est le tissu productif français ?

2. R&D : un développement inégal selon les entreprises



Selon les dernières données connues portant sur l’année 2014, la dépense intérieure de recherche-développement (DIRD, ou « effort de recherche ») française s’élevait à 47,9Md€, soit 2¼% du PIB (2). La ventilation par type d’acteur économique était d’environ un tiers (16,8Md€) par les administrations publiques et privées (y compris institutions sans but lucratif) et de deux tiers (31,1Md€) par les entreprises. Au sein de cette dernière catégorie, les grandes entreprises assuraient l’essentiel des dépenses, avec 58 % (soit près de 40 % de la DIRD), contre 26 % pour les ETI, 13 % pour les PME et 4 % pour les MIC. Avec 120 000 personnels de recherche (dont 80 000 chercheurs), les grandes entreprises concentraient près de la moitié des emplois de recherche du secteur privé. S’agissant de la nature des activités, le ministère de la Recherche suit la pratique de l’OCDE et d’Eurostat pour proposer une ventilation de la DIRD par intensité technologique (dépenses de R&D/valeur ajoutée) selon six catégories (haute, moyenne-haute, moyenne-faible, faible ; autres industries, activités de services). Il en ressort une nette distinction entre deux catégories d’entreprises avec, d’une part, les grandes entreprises et les ETI et, d’autre part, les PME et les MIC. En effet, les premières se caractérisent par un rôle majeur des activités de haute (43 % des dépenses des GE, 27 % de celles des ETI) et de moyenne-haute technologie (32 % et 34 %) tandis que les secondes sont majoritairement tournées vers les activités de services (53 % pour les PME, 79 % pour les MIC).



3. Emploi par taille : le rôle des transferts entre catégories d’entreprises



Dans une étude récente (3), l’INSEE s’est penché sur l’évolution de l’emploi par taille d’entreprise entre 2009 et 2015. Si la première année de la série pose question compte tenu de la conjoncture économique très dégradée d’alors, ceci s’explique par le changement du cadre méthodologique suite à la LME de 2008 (cf. partie 1). Derrière des tendances générales (+ 254 300 emplois en ETP dont + 337 500 dans les ETI, + 96 400 dans les PME, - 80 700 dans les grandes entreprises et - 98 900 dans les MIC), l’intérêt de l’étude réside dans la décomposition de l’évolution selon sa nature :

1) « interne » (i.e évolution au sein des entreprises n’ayant pas changé de catégorie au cours de la période),

2) « externe » (solde de l’évolution entre catégories d’entreprises) et

3) « démographique » (solde entre les créations et les disparitions d’unités légales).



En effet, il ressort de l’étude que le deuxième facteur joue un rôle sensible pour les ETI (qui bénéficient de près de 310 000 emplois venant des PME) (4) et les MIC, tandis que le troisième est marqué dans les grandes entreprises. L’INSEE nuance cependant l’impact de l’effet « démographique » dans la mesure où la disparition d’unités légales d’un point de vue administratif ne signifie pas nécessairement la fin de l’activité : en tenant compte de la « continuité économique » (5), les conclusions sont modifiées puisque le solde deviendrait alors « très faiblement positif » pour les trois catégories affichant un déficit. Son impact serait particulièrement important pour les grandes entreprises du fait des mouvements de réorganisation/restructuration en leur sein, qui aboutissent à la suppression de numéros de Siren (idenitifiant d’une UL) sans toujours se traduire par la disparition de l’activité.