OYST lance FreePay, la toute première solution de paiement 100% gratuite

OYST, Fintech française spécialisée dans les technologies et modes de paiement en ligne, accélère son développement en lançant FreePay, la première solution de paiement en ligne 100% gratuite. FreePay permet aux e-commerçants d’éliminer leurs coûts de transactions … et ainsi d’augmenter leurs marges !



FreePay, la 1ère solution de paiement entièrement gratuite



L’encaissement des transactions par carte bancaire représente un coût non négligeable pour les e-commerçants français. Actuellement, les e-commerçants paient le prix fort pour encaisser par carte : jusqu’à 3,4% de frais par transaction, et des frais d’installation et d’abonnement de plusieurs centaines d’euros par an s’ils passent par un contrat de vente à distance avec une banque.



Sans aucun frais d’installation, de transaction ou d’abonnement, FreePay constitue une opportunité économique unique pour les e-commerçants : la disparition de leurs coûts de transaction augmente significativement leurs marges.



Pour Julien Foussard, Président fondateur de OYST : « Le paiement en ligne est devenu un marché très lucratif, impactant fortement les marges des e-commerçants. L’ambition de Freepay est simple : leur redonner ces marges perdues. Depuis son déploiement sur Prestashop, FreePay connaît une croissance très rapide. Pour poursuivre son développement et atteindre rapidement les 3000 e-marchands utilisateurs, une équipe de 20 développeurs et 3 ingénieurs en intelligence artificielle développe continuellement de nouvelles fonctionnalités ainsi que la compatibilité de notre solution. »



FreePay est financée par OYST, une solution d’achat en 1 clic. Les e-acheteurs utilisant FreePay pour régler leurs achats se voient proposer de créer un compte OYST. Avec ce compte, ils peuvent acheter en toute simplicité sur les sites partenaires à l’aide du bouton d’achat OYST 1-click.



FreePay, le système de paiement le plus simple à installer du marché



Conçu comme un système de paiement complet visant à améliorer les ventes des e-marchands, FreePay accepte tous les types de cartes bancaires (CB, Visa, Mastercard, American Express)et enregistre l’un des taux d’acceptation des transactions les plus élevés du marché.



FreePay propose un formulaire de paiement simple et rapide qui s’intègre de manière optimale aux boutiques des e-commerçants, répondant ainsi à l’un des principaux écueils du e-commerce. Aujourd’hui, 3 internautes sur 4 abandonnent encore leur panier avant de finaliser leur achat à cause de formulaires de paiement mal conçus. La simplicité de la solution FreePay permet ainsi d’augmenter radicalement le taux de conversion des e-commerçants.



L’installation et le paramétrage de FreePay prennent moins de 5 minutes grâce à un module qui s’installe directement sur les plus grandes plateformes d’e-commerce comme Prestashop,Magento et bientôt WooCommerce et Shopify ainsi qu’en intégration custom.



FreePay lutte activement contre la fraude



FreePay est particulièrement adapté aux e-commerçants de taille moyenne et aux jeunes entreprises. Il est sans engagement et ne nécessite aucun contrat de vente à distance (VAD) avec une banque. Plusieurs centaines d’e-marchands font déjà confiance à FreePay pour encaisser leurs transactions par carte gratuitement.



Le coût total de la fraude s’élève à 1,5% du chiffre d'affaires des e-marchands français. Face à ce constat, FreePay a développé des technologies propres de lutte contre la fraude dont la biométrie, l’analyse des mouvements de la souris et de la frappe sur le clavier afin de détecter les robots pirates de carte bancaire.



A propos de FreePay

Crée en 2016, FreePay propose la première solution de paiement en ligne 100% gratuite : 0€ de frais d’installation, 0% de frais de transaction, 0€ d’abonnement. FreePay est une solution de paiement full service adossée à Adyen, la référence du marché. Grâce à un formulaire de paiement optimisé, et à des technologies uniques de lutte contre la fraude, FreePay permet d’augmenter les ventes de ses clients.

free-pay.com



A propos d’Oyst

OYST Fintech française spécialisée dans les technologies et modes de paiement en ligne, a développé depuis un an une technologie révolutionnaire qui permet de centraliser les démarches d’achat en ligne en 1 clic depuis la fiche produit et ce, depuis n’importe quel site marchand. Alors que le tunnel d’achat était jusqu’ici composé de 8 étapes (sélection taille, couleur, ajout panier, création de compte client, saisie des coordonnées et données bancaires.) un simple clic suffit désormais à les remplacer. Pour parvenir à ce résultat, OYST a développé une technologie unique au monde 100% sûre et sans friction, composée de 7 facteurs d’authentification différents (dont la biométrie et le Digital Fingerprint) afin de garantir une sécurité maximale à chaque utilisateur bénéficiaire du service.