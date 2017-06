Nouveau directeur général pour IDATE DigiWorld : Jacques Moulin succède à Yves Gassot

Jacques Moulin, prend la direction générale d'IDATE DigiWorld, à partir du 1er juillet 2017. Il quitte pour cela la direction générale de Sofrecom, cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans l'accompagnement de la transformation digitale des opérateurs, gouvernements, institutions et grandes entreprises à l'international. Passionné par les nouvelles technologies et l'innovation, après un début de carrière chez Thomson, il a occupé plusieurs fonctions clés au sein du groupe Orange qui lui ont permis de maîtriser toutes les composantes du développement d'une entreprise de services lancée dans la compétition internationale.



Il remplace Yves Gassot qui avait fait part l'année dernière au président François Barrault de son désir d'être remplacé. Yves Gassot a œuvré pendant plus de trente ans au rayonnement d'un institut original, devenu une véritable référence tant par la qualité de ses travaux que par la singularité de son modèle. Un modèle unique en Europe, qui combine les compétences d'une équipe de consultants et d'analystes de haut niveau réalisant des missions de conseil et des services de veille internationale sur les grands thèmes structurant des secteurs du numérique, et un programme annuel destiné à une communauté de plus de 60 membres (grands groupes internationaux représentatifs de l'écosystème numérique) : des clubs mensuels à Paris, Londres et Bruxelles, des conférences de références (DigiWorld Future et DigiWorld Summit), et des publications réputées (DigiWorld Yearbook, DigiWorld Economic Journal), des groupes de recherche collaborative .



"Je rends hommage à Yves Gassot pour le magnifique travail accompli. C'est sur ces bases que Jacques Moulin va désormais accompagner notre institut dans une nouvelle phase de développement. Il aura la tâche passionnante de renforcer nos équipes d'experts au service de nos membres et de nos clients, d'élargir nos compétences aux thématiques de la transformation numérique et d'accélérer l'ouverture internationale de l'institut", déclare François Barrault, président d'IDATE DigiWorld.



