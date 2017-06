Notes de frais : la fraude s'envole dans les entreprises européennes

Les notes de frais, génératrices d'erreurs et… de fraudes



Afin de faire le point sur cette problématique cruciale pour la bonne gestion, et donc la pérennité des entreprises, Captio a réalisé, pour la 2ème année consécutive, une enquête sur près de 10 000 employés en déplacement (un échantillon de 1 879 669 frais de déplacements professionnels reportés à 130 entreprises qui correspond à 9 994 employés en déplacement.)



En résumé :

- Le montant de la fraude interne dans les entreprises européennes s'évalue à 53 772,87€ en moyenne par an et par entreprise en 2016

- Les TPE et les PME sont 2 fois plus touchées que les grandes entreprises.

- Se faire rembourser des frais anciens est la fraude la plus répandue pour 33% des entreprises

- 77% des entreprises équipées d'outils pour combattre les mauvaises pratiques vérifient le respect de la politique de frais contre 91,5% en 2015.

- Le coût de la fraude interne a diminué de 3,27% entre 2015 et 2016



La fraude interne sur les frais de déplacement est une des grandes préoccupations pour 77% des entreprises.

Solliciter le remboursement d'anciens frais est le cas le plus courant des pratiques frauduleuses des employés. 33% des entreprises européennes ont déclaré être victimes de ce type de fraude, suivie des cas de remboursements de frais doublés (26%), dépasser le montant maximal autorisé (13%) et des frais effectués le weekend (10%).



Des conséquences économiques importantes à supporter pour les entreprises européennes : 53 772,87 € en moyenne par an et par entreprise ce qui représente un coût de 699,47€ par employé, soit 3,27 % de moins qu'en 2015 (723,43 € par employé selon la dernière enquête Captio réalisée en 2015).

« Cette diminution du coût de la fraude interne au sein des entreprises s'explique notamment par la prise de conscience et la volonté des entreprises de mettre en place des solutions de gestion de contrôle efficace des frais de déplacements», affirme Joaquim Segura, CRO et co-fondateur de Captio.