Nord Création, filiale du Groupe IRD, soutient le développement de la société Inodesign

Créée en novembre 2012 par Mickaël CORONADO, un des rares experts français en technologies FPGA*, INODESIGN est implantée à Villeneuve d’Ascq au sein du parc d’activité de la Haute Borne. Elle est spécialisée dans la conception de cartes électroniques pour des entreprises de toutes activités. Société en plein essor, son carnet de commandes s’accroit fortement en raison d’une ingénierie de pointe reconnue. Un projet de recrutement de 8 nouvelles personnes d’ici 3 ans vise à agrandir l’actuelle équipe de 11 salariés. Afin de renforcer son développement, la société vient de réaliser une levée de fonds de 500 K€ à laquelle Nord Création a participé.



Une forte pénétration de marché

OEuvrant dans un secteur de niche intéressant un large spectre de clients (de la start up aux grands comptes), la société se positionne comme un bureau d’études (études, conception, réalisation de prototypes) spécialisé dans les cartes électroniques à très forte valeur ajoutée. Elle remporte ses premiers succès commerciaux en 2014 auprès des sociétés JEUMONT ELECTRIQUE, SINAPTEC et des laboratoires IRCICA et TELICE. Inodesign a remporté depuis de nouveaux marchés dont celui des sportifs de haut niveau pour lequel elle a développé un sport tracker.

Depuis 2016, Inodesign compte parmi ses nouveaux clients OVH qui lui fournit un carnet de commandes conséquent.



Soutenir le développement d’Inodesign

De la conception au prototypage, Inodesign assure désormais la fabrication de cartes électroniques en pré-séries. Dans ce contexte de forte croissance, et afin d’assurer son développement à l’échelle nationale, le Groupe IRD, à travers sa filiale Nord Création, apporte son soutien à Inodesign en entrant au capital de la société fin avril 2017.

Par ailleurs, la société envisage d’emménager rapidement dans des locaux plus spacieux.



Une maîtrise globale pour une ultra-réactivité

Les atouts d’Inodesign :

- L’ultra-réactivité en termes de conception, développement, fabrication de cartes électroniques et de service client. Les cartes sont en effet adaptées pour tous les systèmes embarqués ou d’exploitation des clients, tous secteurs d’activités confondus. Aujourd’hui Inodesign peut livrer ses produits en moins d’une semaine, a contrario des pratiques du marché.

- L’intégration de la chaîne de valeur et un savoir-faire complet de la conception au suivi technique : zéro sous-traitance.

« L’équipe a rapidement compris nos besoins et notre enjeu de développement. J’ai trouvé en l’équipe de Nord Création la même réactivité qui nous caractérise chez Inodesign. En effet, en 2 mois de temps, Nord Création est entrée dans notre capital et nous apporte bien plus qu’un apport financier. Leurs conseils et leurs mises en relation nous permettent de gagner du temps, élément essentiel dans notre domaine d’activité. » Mickaël CORONADO, dirigeant fondateur

« C’est un plaisir d’accompagner Mickaël Coronado et son équipe dans cette forte phase de croissance, Michaël a un sens précis de l’entrepreneuriat doublé d’une expertise rare sur le marché de l’électronique. Il a su fédérer une équipe motivée et dynamique autour de lui qu’il anime avec simplicité et convivialité. » Florent LESTIENNE, Chargé d’affaires Nord Création



*FPGA : Logique programmable permettant à un microprocesseur d’effectuer simultanément jusqu’à un million de tâches.



À PROPOS DU GROUPE IRD & DE NORD CREATION

Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l’ensemble de ses métiers.

Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 350 investissements.

