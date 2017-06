NewAlpha annonce le closing final de son fonds de venture capital dédié aux FinTech

Avec l’apport de 15 M€ du fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance, dans le cadre de l’initiative publique French Tech, financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), la société boucle la levée de ce fonds de venture capital au montant de 56 M€ dans le délai qu’elle s’était fixé.



Souscrit par des investisseurs institutionnels français (banque, assurances, caisse de retraite), le fonds géré par NewAlpha a pour objectif de bâtir et valoriser un portefeuille diversifié de participations dans des sociétés innovantes du secteur des Fintech et Assurtech. Il a également vocation à assurer une veille active sur l’évolution des services financiers (initiatives innovantes, nouveaux usages) et sur les changements technologiques qui impactent les métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion d’actifs.



Prioritairement investi dans des startups françaises non cotées dans les différents secteurs FinTech, le fonds bénéficie d’un important deal flow européen grâce à l’écosystème unique constitué par NewAlpha avec ses actionnaires, investisseurs, sociétés de gestion partenaires et par son expertise dans le domaine de l’incubation et de l’accélération de sociétés entrepreneuriales en France et à l’international.



NewAlpha a été le fonds de Venture Capital français le plus actif en 2016 dans le secteur FinTech. Il fut notamment leader sur les levées de fonds des startups HEOH, iTrust, Unilend, Lydia, TrackInsight et très récemment Wikifolio, premier investissement européen du fonds.



Ces sociétés bénéficient du dispositif d’accompagnement et d’accélération que NewAlpha met en oeuvre depuis plusieurs années dans le cadre de ses fonds d’incubation dédiés au secteur financier.



Le Fonds French Tech Accélération, créé dans le cadre de l’Initiative publique French Tech en 2014 et doté de 200 millions d’euros sur 5 ans est géré par Bpifrance. Il est financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à l'investissement (CGI) pour investir dans des structures d’accélération privées (accélérateurs, startup studios, fonds d’investissement d’accélération…). Près de 70M€ ont aujourd’hui été engagés par le FTA dans plus de 10 opérations.



Lior Derhy, Directeur du Private Equity chez NewAlpha indique: « Avec ce fonds, nous avons souhaité allier notre expertise dans l’industrie financière aux meilleures pratiques du Venture Capital et de l’incubation. Plusieurs centaines de sociétés ont été rencontrées par l’équipe depuis fin 2015, ce qui conforte la profondeur et le dynamisme des opportunités FinTech en France et en Europe. L’évolution constructive des relations entre les acteurs établis et les start-ups de l’industrie devrait conduire à une forte démocratisation des innovations FinTech et offrir des opportunités d’investissement attractives. »



Pour Bpifrance « Nous sommes heureux d’accompagner l’équipe New Alpha dans la levée de leur fonds NewAlpha Fintech qui repose sur un modèle d’accompagnement opérationnel par immersion dans l'écosystème de partenaires de New Alpha dans l’industrie financière. »



Antoine Rolland, CEO de NewAlpha conclut: « La stratégie de développement de NewAlpha s’appuie sur l’élargissement de nos champs de compétences naturellement centrées sur l’innovation. Le positionnement, aujourd’hui reconnu, de notre fonds FinTech traduit notre expertise et notre capacité à proposer des solutions d’investissement créatrices de valeur à la fois pour les investisseurs institutionnels et pour les entrepreneurs. »



*Ce fonds est réservé exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF.



À PROPOS DES PARTICIPATIONS DU FONDS

Heoh : Heoh propose une solution technologique innovante multicanal de collecte et de gestion des donations associant les entreprises, ONG, collectivités locales et opérateurs financiers aux conso-donateurs.

ITrust : Grâce à des solutions innovantes fondées sur l’analyse comportementale et l’Intelligence Artificielle, iTrust bénéficie d’une position unique en France sur le marché de la cybersécurité.

Unilend : Pionnier français du ‘crowdlending’ sur les PME, Unilend exploite la croissance des canaux de financement alternatifs et accompagne la migration de l’épargne des ménages vers l’économie réelle.

Lydia : Via un service innovant de paiement sur téléphones mobiles, Lydia offre aux particuliers et aux professionnels la possibilité d’effectuer des transferts d’argent instantanés.

TrackInsight : TrackInsight propose aux investisseurs professionnels sur les fonds indiciels cotés (ETFs) des outils d’analyse avancés et un système de notation indépendant, simple et transparent, aujourd’hui reconnu par l’industrie.

Wikifolio : Cette plateforme de ‘social-trading’ leader en Europe permet à des particuliers et des gérants professionnels de publier leurs stratégies d’investissement en temps réel via des portefeuilles virtuels réplicables par des certificats cotés en bourse, aisément accessibles aux épargnants.



À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT

Leader européen de l'incubation d’Emerging Managers, NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels un accès aux entreprises de l’industrie financière les plus innovantes et les plus dynamiques grâce à une large gamme de produits et services.

NewAlpha sélectionne, finance et accompagne pour le compte de ses clients des projets entrepreneuriaux innovants principalement dans la gestion de fonds d’investissement, mais également dans les FinTech qui font évoluer les métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

NewAlpha a conclu près de 80 partenariats stratégiques et investi plus d’1.5 milliard d’euros avec des sociétés de gestion françaises et internationales, ainsi que des sociétés Fintech en forte croissance.

Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.



À PROPOS DE LA FRENCH TECH

La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au dynamisme et à la croissance des startups françaises. C’est aussi une initiative publique innovante, créée en novembre 2013 au Ministère de l’économie et des finances, au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-nations, à travers 3 actions :

- fédérer un collectif partout en France

- accélérer la croissance des startups

- rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international.



À PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement.

bpifrance.fr