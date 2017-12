Mazars partenaire de l’association Les Déterminés qui œuvre pour l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs

Les Déterminés est un programme de formation à destination de jeunes entrepreneurs qui vise à les accompagner dans la phase de démarrage d’activité avec pour ambition de développer et pérenniser le projet. Les formations se concentrent sur des problématiques de gestion, de leadership, posture entrepreneuriale et développement personnel.



Depuis 2015, l’association a accompagné une centaine de Déterminés et a vu naitre 25 entreprises dans des secteurs d’activités variés. Initiée à Paris, la formation s’est étendue en Ile-de-France, avant d’être organisée notamment à Lyon et Nancy en 2017.



L’association est hébergée dans les locaux de Mazars à la Défense depuis avril 2017. Le cabinet participe également au programme de formation. Les collaborateurs Mazars sont fortement impliqués aux côtés des bénévoles de l’associations à travers des actions de mécénat de compétence, mentoring et accompagnement à des moments clés du développement de projet (démarrage d’activité, levée de fond, appels d’offres etc.)



Moussa Camara, Président fondateur des Déterminés déclare : « La raison d’être des Déterminés est de favoriser la rencontre de deux mondes, celui des jeunes entrepreneurs et de l’entreprise. Le partenariat avec Mazars en est la concrétisation et va nous permettre, grâce à des moyens techniques, administratifs, mais surtout grâce aux multiples expertises, de démultiplier nos actions et de donner les plus grandes chances de réussite aux porteurs de projets.»



« Ce partenariat nous est apparu comme une évidence, puisque nous partageons avec les Déterminés, la même passion pour l’esprit entrepreneurial et pour la détermination, l’audace, la capacité à rebondir qu’il requiert. Mazars c’est avant tout une association de 1000 entrepreneurs à travers le monde, hommes et femmes, qui en font aujourd’hui le seul acteur français de l’audit et du conseil sur la scène internationale, présent dans 82 pays. L’audace d’entreprendre et de transmettre, de dépasser nos frontières, de miser sur la richesse de la différence, c’est ce défi commun que nous souhaitons relever aux côtés des Déterminés. » conclut Hervé Hélias, Directeur Général Groupe, Président du directoire de Mazars France.



A propos de Mazars

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2017, Mazars est présent dans les 79 pays qui forment son partnership international intégré. Mazars fédère les expertises de 18,000 femmes et hommes. Emmenés par 950 associés, ils servent leurs clients à toutes les étapes de leur développement : de la PME aux grands groupes internationaux en passant par les entreprises intermédiaires, les start-ups et les organismes publics.

mazars.com



A propos de l’Association Les Déterminés

Les ambitions de l’association sont de multiplier les chances de réussite et d’assurer la pérennité des entrepreneurs ambitieux, de développer à travers l’entrepreneuriat un état d’esprit positif et proactif : l’état d’esprit d’un entrepreneur.

L’association « Les Déterminés » fournit avant tout des formations, un accompagnement pour entreprendre et une mise en réseau pour des jeunes de 18 à 35 ans issus de quartiers populaires notamment en facilitant les connexions avec les différentes structures de soutien à l'entrepreneuriat (incubateurs, organismes dédiés...).

lesdetermines.fr/