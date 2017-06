Mastercard lance la session d’été de son programme Start Path

A l’occasion de Money20/20 Europe, Mastercard a dévoilé la nouvelle génération de startups qui a intégré son programme Start Path, initiative mondiale visant à soutenir les jeunes pousses financières et technologiques prometteuses pour l’avenir du commerce.



Issues de cinq pays différents, les nouvelles startups accueillies dans le programme ont pour objectif de combler l'écart entre le commerce de détail physique et numérique par le biais de solutions très diverses. Parmi les startups sélectionnées, plusieurs d’entre elles exploitent les connaissances sur les habitudes d’achat en magasin pour créer une expérience consommateur personnalisée. D’autres permettent aux commerçants d’accepter les paiements grâce à des systèmes de messagerie SMS et des plates-formes de règlement de factures pour des dépenses importantes qui, traditionnellement, ne pouvaient pas être payées par carte.



“A mesure que le commerce devient de plus en plus connecté, les Fintechs sont amenées à jouer un rôle clé pour répondre aux attentes des consommateurs pour des expériences d’achat intelligentes et homogènes ”, déclare Amy Neale, Vice- Présidente Start Path chez Mastercard. “ Nous fournissons aux startups qui réinventent le futur du paiement des outils, du mentorat, ainsi que les présentations et informations dont elles ont besoin pour se développer plus rapidement qu’elles ne pourraient le faire par leur propre moyen”.



Les startups de la session d’été Start Path 2017 :

● CardUp permet de gérer les paiements mensuels par carte de crédit sur des postes de dépenses importants tels que le loyer ou l’assurance, tout en accédant au crédit et à des récompenses supplémentaires.

● ftcash offre la possibilité aux micro-commerçants et aux entrepreneurs de souscrire des prêts aux entreprises sans garantie et d'accepter les paiements de leurs clients par messagerie et par les applications mobiles.

● La plateforme ModoPayments propose de nouvelles façons de payer, y compris par l'utilisation de points de fidélité pour acheter des produits du quotidien en magasin.

● Movvo fournit des informations sur la circulation en magasin et les habitudes d’achat.

● ToneTag permet des paiements sans contact sur n'importe quel appareil utilisant des ondes sonores au lieu du NFC.

● RecommenderX développe des analyses de données de pointe pour offrir des recommandations personnalisées.



Pendant la conférence, Amy Neale animera "Getting to a Joint Fintech Formula", une session interactive qui présente CardUp et RecommenderX aux participants et testera leurs connaissances sur les principales tendances de l'industrie, comme l'intelligence artificielle, l'analyse de données, l'expérience utilisateur et les nouvelles méthodes de paiement. [Lundi 26 juin, 15h40 CET; Upper Expo Hall, étape 6]



ftcash, ModoPayments, Movvo et ToneTag mettront en lumière leurs dernières technologies au sein de l'exposition Startup City. [Hall E, atrium principal]



Les candidatures pour le prochain programme virtuel de six mois sont acceptées jusqu'au mardi 1 août 2017 à 23h59 ET. Le programme est ouvert aux startups des domaines bancaires et des paiements, ayant réalisé un premier tour de table ou une levée de fonds en série A. Les startups intéressées peuvent se rendre sur startpath.com/ pour toute information complémentaire et pour soumettre une demande.



À propos de Mastercard Start Path

Mastercard Start Path est une initiative mondiale pour soutenir les startups innovantes qui développent la prochaine génération de solutions de commerce existante. Start Path a été lancé en 2014 dans le but d’aider les startups à développer leur entreprise plus rapidement qu’elles ne le pourraient par eux-mêmes. Les startups qui rejoignent le programme peuvent bénéficier de la connaissance d’un réseau mondial d’experts Mastercard, de l’accès aux clients et aux partenaires Mastercard et de la capacité d’innover sur les solutions Mastercard. Les clients Mastercard qui rejoignent le programme en tant que partenaires sont connectés aux startups les plus brillantes et ont accès aux innovations du monde entier.

A propos de Mastercard :

Mastercard (NYSE: MA), mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.