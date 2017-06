Les solutions M-Files intègrent la technologie d’intelligence artificielle d’ABBYY pour automatiser la gestion de l’information

M-Files, un fournisseur de nouvelles solutions intelligentes de gestion de l’information permettant aux organisations d’améliorer de manière spectaculaire les processus de gestion de leurs documents et autres supports d’information, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec ABBYY, un fournisseur mondial dans le domaine des technologies innovantes de reconnaissance optique de caractères, basées sur la langue et l’intelligence artificielle. M-Files intègre la technologie ABBYY dans sa plateforme de gestion intelligente de l’information afin de simplifier et d’améliorer la façon dont les informations sont organisées et classées. Cette décision présente bien des avantages pour les utilisateurs qui pourront profiter d’une plateforme intelligente et simplifiée pour la gestion de l’information, et qui assure avec cohérence la façon dont le contenu est classé. Celle-ci est également intelligemment liée aux autres données, contenus et processus pertinents pour fournir un aperçu global et détaillé des données structurées et du contenu non structuré dans différents systèmes d’entreprise.



Cette plate-forme a été réalisée en partenariat avec la technologie ABBYY qui utilise l’intelligence artificielle et le traitement du langage naturel pour comprendre le texte dans son contexte. Cette technologie utilise des algorithmes qui analysent le sens des mots et révèlent leurs liens. Ainsi, même les documents complexes et non structurés peuvent être classés avec précision.



« Notre partenariat avec ABBYY est une excellente opportunité de développer les capacités de l’intelligence artificielle dans notre plateforme initiale afin de transformer et d’automatiser la gestion de l’information et des processus connexes de nos clients, » explique Mika Javanainen, vice-présidente de la gestion des produits chez M-Files Corporation. « La technologie ABBYY aide les utilisateurs à classer automatiquement leurs fichiers avec des métadonnées et est aujourd’hui le noyau central de l’architecture de M-Files. De plus, elle supprime de manière intelligente le fardeau des tâches répétitives tout en rendant l’information plus accessible au sein de l’organisation. »



« Dans notre monde moderne où tout va trop vite, transmettre la bonne information à la bonne personne au bon moment est essentiel, mais une grande partie du contenu dont les entreprises dépendent n’est pas structurée. Cela les empêche de profiter de solutions automatisées de traitement », déclare Sven Diedrich, directeur de la division SDK chez ABBYY Europe. « Notre partenariat avec M-Files aide les entreprises à exploiter ce précieux contenu non structuré grâce à une solution de classification automatique simple qui établit le contexte et la pertinence, permettant ainsi aux utilisateurs de transformer rapidement et facilement les données en informations exploitables. »



À propos de M-Files Corporation

M-Files offre des solutions de gestion d’information d’entreprise (GIE) pour décloisonner l’information et accéder rapidement et facilement au bon contenu à partir de n’importe quel dispositif ou système interne. Grâce à une approche de GIE et de gestion de contenu d’entreprise (GCE) à la fois unique, intuitive et basée sur « ce » qui est stocké et non sur « où » on l’a stocké, les solutions M-Files sont de plus en plus adoptées par les utilisateurs, optimisant ainsi le retour sur investissement. Avec des options de déploiement flexibles sur place, dans le Cloud ou les deux, M-Files remet non seulement les « rênes du pouvoir » de la GIE à l’utilisateur opérationnel, mais allège également le fardeau des équipes IT en permettant aux personnes concernées d’avoir accès et de contrôler le contenu en fonction de leurs besoins. Des milliers d’organisations dans plus de 100 pays utilisent le système M-Files de GIE comme plateforme unique pour la gestion des opérations de Front et Back Office, ce qui améliore la productivité et la qualité tout en assurant le respect des normes et des réglementations de l’industrie. Il s’agit notamment d’entreprises comme SAS, Elekta et NBC Universal. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter www.m-files.com.

M-Files est une marque déposée de M-Files Corporation. ABBYY et le logo d’ABBYY sont des marques déposées ou des marques d’ABBYY Software Ltd. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

m-files.com



À propos d’ABBYY

ABBYY est un acteur majeur au niveau mondial pour les technologies et les solutions permettant aux entreprises d’actionner l’information. Notre entreprise définit les standards de la capture de données à l’aide de technologies innovantes reposant sur la linguistique et s’intégrant à l’ensemble du cycle de vie des informations. Les solutions ABBYY permettent d’optimiser les processus commerciaux, d’atténuer les risques, d’accélérer les prises de décision et d’accroître les revenus. Les technologies ABBYY sont utilisées sous licence par certaines des plus grandes entreprises et agences gouvernementales internationales, de même que par des PME et des particuliers. ABBYY Europe GmbH est membre du groupe ABBYY et gère les activités commerciales et marketing en Europe occidentale. Le groupe ABBYY dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Ukraine, à Chypre, en Russie, aux États-Unis, au Canada, aux Émirats Arabes Unis, en Australie, au Japon et à Taïwan.

ABBYY.com