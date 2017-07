Les responsables RH et Finance sont les véritables moteurs de la disruption digitale

Les avantages sont également très nets en matière de productivité. Près d'un tiers des répondants (31%) déclarent passer moins de temps à effectuer des tâches manuelles dans leur service depuis le passage au cloud on perd, et que l'automatisation des processus a libéré du temps qui peut être consacré à des priorités plus stratégiques.



“ La finance et les RH sont de plus en plus à l'initiative des transformations stratégiques des organisations. Dans ce contexte, le retour sur investissement provient non seulement des économies financières, mais aussi des nouvelles informations et de la visibilité sur l'activité de l'entreprise que le cloud apporte aux RH et aux finances. Le facteur humain constitue toujours la clé de la réussite d'une entreprise. Il n'est donc pas étonnant de constater que les responsables de la finance et des RH sont les véritables moteurs des projets de transformation cloud,” déclare Laurent Dechaux, Digital Finance & Supply Chain Vice President Oracle. “Par ailleurs, l'amélioration de la collaboration entre les différents services va permettre aux entreprises de mieux gérer les changements qui s'annoncent et de constituer une référence pour la transformation cloud du reste de leur organisation.”



Cette enquête révèle également que les frontières entre les fonctions et les rôles se brouillent de plus en plus, car le cloud rapproche les différents systèmes du back-office :



- Collaboration renforcée : 46% des professionnels de la finance et des RH affirment que le déploiement complet du cloud a permis d'améliorer la collaboration entre les services, et près de la moitié prévoient encore une amélioration significative au cours des deux prochaines années.

. Cette tendance concerne aussi l'informatique. 52% des hauts dirigeants affirment que les relations entre l'informatique, les RH et les finances se sont améliorées suite à la mise en œuvre du cloud, et bien mieux que prévu.



- Imbrication des différentes entités de l'entreprise : les nouveaux rôles des professionnels des RH et de la finance leur imposent de travailler de façon plus étroite avec les données et le cloud. 43% des entreprises prévoient donc d'intégrer du personnel informatique au sein de ces services pour aider les équipes concernées à tirer le meilleur parti des nouvelles technologies.



- Nouvelles compétences : les répondants ont indiqué vouloir améliorer leurs compétences dans plusieurs domaines :

. Gestion du temps (40% des répondants signalent un problème dans ce domaine).

. Apprentissage actif.

. Résolution de problèmes, raisonnement mathématique et analyse.

. La fonction informatique évolue aussi. Après le déploiement, 56% des répondants hauts dirigeants indiquent que l'informatique a nettement amélioré sa capacité à produire des innovations.



Laurent Dechaux, Digital Finance & Supply Chain Vice President Oracle ajoute : “ Pour aider les organisations à garder le cap face à ces mutations technologiques, les dirigeants doivent impérativement fournir à leurs équipes les moyens nécessaires pour faire évoluer leur expertise opérationnelle personnelle. Les entreprises sont nombreuses à l'avoir compris et il est encourageant de voir que 42% d'entre elles prévoient de proposer à leurs équipes des formations en techniques de management pour les aider à sortir de leurs fonctions traditionnelles du back-office. Les enseignements tirés des premières transitions cloud de la finance et des RH profiteront à terme à l'ensemble de l'organisation en facilitant la conceptualisation des contours de la prochaine transformation.”



A propos de cette étude

Oracle s'est associé à MIT Technology Review pour interroger des professionnels des RH, des finances et de l'informatique sur la situation actuelle de leur transformation cloud, mais aussi pour mieux comprendre l'impact que le passage au cloud a pu avoir sur la collaboration entre les équipes. 700 professionnels des RH, de la finance et de l'informatique ont ainsi été interrogés en Amérique du Nord, dans la zone EMEA et en Asie.



