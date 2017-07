Les entreprises qui font rêver les étudiants

Fondée sur les résultats des enquêtes nationales menées auprès de 294 663 étudiants en filière Business et Ingénieurs dans les 12 plus grandes économies mondiales (Etats-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Inde, Brésil, Italie, Canada, Corée du Sud et Russie), cette nouvelle étude Universum analyse les objectifs de carrière, aspirations professionnelles, secteurs favoris et employeurs préférées des futurs cadres en 2017.



Les employeurs préférés des étudiants, dans le Monde



- Google reste l’entreprise qui fait le plus rêver les étudiants, Commerciaux comme Ingénieurs



Cette année encore, Google garde la première place du podium dans les deux classements. Le géant de la Sillicon Valley est par ailleurs n°1 dans 7 pays sur 12 côté Business et dans 8 côté Ingénieurs. Auprès des futurs commerciaux, Google est talonné par Goldman Sachs, qui fait une belle progression de 2 places et intègre le podium. En 3ème, Apple perd une place. Même position chez les Ingénieurs, Apple est cette fois devancé par Microsoft. Le podium Ingénieur reste stable par rapport à 2016.

« Les entreprises telles que Goldman Sachs gagnent en attractivité car elles ont pris conscience de l’importance d’offrir des espaces de travail innovants, de réelles perspectives de développement et de formation et d’avoir une raison d’être qui leur est propre. Tous ces éléments rendent les employés plus heureux et performants, impactant travail et société. » ajoute Petter Nylander, CEO d’Universum



- Facebook et Amazon, des entrées très remarquées dans les deux classements.



Facebook arrive respectivement 16ème et 29ème chez les Ingénieurs et les Commerciaux tandis qu’Amazon prend les 17ème et 26ème places. De très belles entrées dans les classements qui prouvent que ces deux entreprises savent attirer les jeunes grâce à leurs capacités d’innovation.



- Les entreprises françaises



Les deux classements sont marqués par un nombre considérable d’entreprises américaines. Deux fleurons français tirent néanmoins leur épingle du jeu et s’insèrent à ce Top 50 : L’Oréal Group franchit encore une marche dans chaque classement et arrive désormais 8ème en Business et 15ème chez les Ingénieurs. Le Groupe sais se réinventer sans cesse et innover pour être toujours plus attractif.

LVMH prend la 32ème place du classement Business, malgré une petite baisse de 4 places, le nom du Groupe manque encore de notoriété en dehors des frontières européennes.



Les secteurs favoris des étudiants



- En filière Business



18% des entreprises du classement font partie du secteur « Biens de Grandes Consommations », ce qui en fait le secteur le plus représenté. Pourtant, lorsque les étudiants sélectionnent leurs 3 secteurs favoris, celui-ci n’arrive qu’à la 15ème place, sélectionné par 5% des jeunes seulement.



Les étudiants préfèrent cette année travailler dans le secteur « Conseil en Management et Stratégie » : n°1, qui séduit 28% des futurs commerciaux. Suivent les secteurs « Banque » (25%) et « Services Financiers » (23%) et « Audit et Conseil » (19%). Alors que les jeunes français choisissent le secteur « Luxe, Mode et accessoires » en deuxième position, celui-ci n’arrive qu’à la 6ème position au niveau mondial, à égalité avec « Arts et divertissements » et « Tourisme ».

On note enfin un attrait croissant, même chez les étudiants Business, pour les entreprises du secteur « Services informatiques, Concepteurs de logiciels ».



Au sein des classements, les entreprises du secteur favoris, « Conseil en Management & Stratégie » sont les seules à montrer une progression, qui reste légère : le rang moyen des employeurs de ce secteur est 19 (21 en 2015). Les autres secteurs restent stables ou montrent quelques baisses : l’automobile passe du 35ème rang moyen en 2014 au rang 38 cette année quand les banques passent de 22 en 2015 à 27 aujourd’hui.



- En filière Ingénierie

Du côté des futurs ingénieurs, le secteur favoris est « Services informatiques, Concepteurs de logiciels ». « Aéronautique et Défense », premier en France depuis de nombreuses années, arrive 3ème. En 4ème place, l’automobile, qui est aussi le secteur le plus représenté dans le classement, est en perte de vitesse : les entreprises du secteur sont nombreuses à perdre des places dans le classement.



Aspirations professionnelles et objectifs de carrières… Comment se caractérisent les étudiants aujourd’hui ?



Dans les deux filières, 74% des talents annoncent vouloir travailler dans une entreprise de moins de 1000 employés. Néanmoins, en Allemagne, en France et au Brésil, cette part est moins élevée et les étudiants sont beaucoup plus nombreux à être attirés par les très grandes entreprises.



“Ces résultats peuvent paraître surprenants, pourtant, cette génération est passionnée par l’innovation et la quête de sens. Les étudiants perçoivent les moyennes structures comme idéales pour avoir un réel impact sur l’organisation et faire la différence, tandis que les grandes structures leur semblent moins flexibles » ajoute Jonna Sjövall, Directrice Amériques chez Universum



Les principaux objectifs de carrière



- 1 : L’équilibre vie professionnelle et personnelle, un must

Pour les étudiants en filière Business comme pour les Ingénieurs, l’équilibre vie professionnelle/personnelle est l’objectif de carrière n°1, choisi par 53% des étudiants du monde. Seuls l’Inde, la Russie et l’Allemagne (pour les Ingénieurs seulement) ne le classent pas en 1er et privilégient respectivement l’international et la sécurité.



- 2 : Sécurité et stabilité dans l’emploi : Business :

Alors que les français classent cet objectif parmi les moins importants à leurs yeux, les étudiants Business de 7 pays 12 et les ingénieurs de 8 pays le classent dans le top 3. Les ingénieurs allemands en font même leur principal objectif de carrière : un choix étonnant pour un pays innovant et en bonne santé économique.



-3 : la quête de sens pour les ingénieurs, être un leader pour les commerciaux

Se consacrer à une cause et trouver un emploi qui fait sens est une tendance croissante très marquée chez les futurs ingénieurs français (N2) que l’on remarque aussi dans d’autres pays tels que l’Italie, les Etats-Unis et le Japon. Les commerciaux, eux, souhaitent des carrières challengeantes où ils pourront manager une équipe (36% considèrent qu’il s’agit de l’un de leurs 3 principaux objectifs de carrière).



Leurs aspirations professionnelles :

D’après les résultats de l’étude, ce qui importe le plus aux étudiants Business dans la recherche d’un premier employeur est la perspective d’avoir des revenus élevés. Arrive ensuite la volonté d’avoir un environnement de travail créatif et dynamique, de plus en plus important chaque année, et avoir des managers qui les aident à se développer et à progresser dans leur travail.

Les jeunes ingénieurs souhaitent avant tout un environnement créatif et dynamique (premier critère, 3ème en 2016) mais aussi innovant (2) et ont, eux, aussi, l’ambition d’avoir des perspectives de revenus élevés.

La rémunération reste un facteur d’attractivité fondamental mais perd en vitesse fasse à l’envie d’une structure agile et dynamique.



Méthodologie

Les résultats de l’étude “World’s Most Attractive Employers” sont fondés sur les réponses de 294 663 étudiants en filière Commerce ou d’Ingénieurs dans les 12 plus grandes économies mondiales (Allemagne, Brésil, Canada, China, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Unis et Russie).

Pour être classées, les entreprises doivent figurer parmi les 90 premières entreprises des classements nationaux d’au moins 6 pays sur les 12 étudiés. Les résultats sont pondérés en fonction du PIB de chaque pays, ainsi, par exemple, une entreprise très bien classée aux Etats-Unis aura plus de poids qu’une autre très bien classée en Inde. L’enquête a été menée d’octobre 2016 à Juin 2017. 145 437 étudiants en filière Business et 149 226 étudiants en filière Ingénieurs y ont répondu.



Téléchargez l’étude ci-dessous (PDF 22 pages en anglais)