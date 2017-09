Les Fintechs révolutionnent le monde de la banque et des organismes de prêt

Le marché de l’industrie bancaire connaît de profondes évolutions en raison de l’avènement des Fintechs. Dans ce contexte, ces dernières ont changé les règles et permis à l’industrie d’évoluer. Ce point important, bien que souvent présenté comme une menace, peut représenter une réelle opportunité pour les organismes bancaires et de prêt traditionnels. En effet, l’avènement des Fintechs les amène à faire évoluer leur modèle, à le simplifier et à gagner en flexibilité. L’ensemble de ces éléments leur permettra de gagner en compétitivité et de s’adapter aux nouvelles attentes des particuliers et des professionnels qui souhaitent être accompagnés au mieux dans leurs différents projets.



Loin d’être un simple phénomène de mode, le marché des Fintechs va fortement se développer ces prochaines années. En 4 ans les investissements mondiaux dans les Fintechs ont ainsi triplé pour atteindre pratiquement 15 milliards de dollars. De nombreuses études mettent également en avant ce dynamisme à l’échelle mondiale.



L’accès aux crédits, un marché en croissance continue



Bien entendu, le marché des Fintechs est particulièrement important et concerne de multiples usages allant du financement aux comparateurs d’assurances. Dans notre propos, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur un élément déterminant pour les professionnels : celui de l’accès au financement. Ce point stratégique se trouve d’ailleurs au centre des préoccupations du gouvernement qui souhaite capitaliser sur une croissance des entreprises et mettre en place des mécanismes de différentes natures leur permettant de se développer sereinement.



Dans ce contexte, les Fintechs jouent un rôle-clé sur le marché et devraient permettre de fluidifier un accès aux crédits professionnels. En effet, la majorité des entreprises, et notamment les PME, doivent redoubler d’énergie pour accéder à des financements leur permettant de développer leur activité. À titre d’exemple, elles doivent tout d’abord se tourner vers différents établissements, renseigner de multiples questionnaires, faire jouer la concurrence… donc passer de nombreuses heures, voire de nombreux mois, à entreprendre un parcours du combattant pour espérer accéder aux crédits souhaités.



Les Fintechs peuvent alors se positionner en partenaires et non en concurrents des banques en mettant en place des plateformes digitales qui permettent de se connecter aux organismes bancaires ou de prêt pour leur transmettre automatiquement des demandes de financement de professionnels. Côté clients, cela permet aussi de n’avoir à réaliser qu’une seule demande et de consacrer le reste de leur temps au développement commercial de leur activité.



On voit bien à travers cet exemple que les Fintechs peuvent ne pas être une menace, mais un relais de croissance pour les organismes traditionnels. Cette profonde synergie devrait largement accélérer la croissance des Fintechs qui contribueront à offrir toujours plus de qualité de service à leurs partenaires financiers et clients.