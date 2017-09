LeoSat nomme Peter Schrickel au poste de directeur financier (CFO)

Peter a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Avant d'intégrer SES, où en tant que vice-président principal et trésorier du groupe il était en charge de l'optimisation de la structure du capital de SES, de la diversification des financements, et de l'exécution des objectifs de trésorerie, M. Schrickel avait travaillé chez Volkswagen AG, où il supervisait le financement des activités de VW à l'échelle mondiale et veillait sur la structure de capital et le financement des nouveaux projets.



Pour LeoSat, une connectivité de données rapide, fiable et généralisée est requise pour permettre la croissance économique pour tous dans le monde. Avec une croissance annuelle des volumes attendue à 30% d'ici 2025, le marché des données satellitaires est en plein essor. LeoSat est la première société à fournir une couverture mondiale avec un débit extrêmement élevé, une faible latence et un réseau de données hautement sécurisé, et fixe ainsi de nouvelles normes dans la performance satellitaire. Le système fournit des connexions de données de point en point depuis et vers n'importe quel lieu sur la planète, sans avoir besoin d'aucune base terrestre.



Mark Rigolle, CEO de LeoSat: "Peter apporte une expertise et une expérience approfondies du secteur financier, ayant occupé des postes clefs dans des sociétés comme SES et Volkswagen, ainsi que dans des banques d'investissement de premier rang comme Deutsche Bank et Chemical Bank. Son expertise et ses connaissances éprouvées dans la gestion des financements pour l'acquisition par SES d'O3B sont des atouts de la plus haute importance pour une société de communications satellitaire en plein croissance comme LeoSat. La nomination de Peter renforce l'équipe de direction de LeoSat et sa contribution jouera un rôle crucial pour nous permettre d'avancer vers la commercialisation de cette nouvelle solution unique en son genre."



"Je suis ravis de rejoindre LeoSat à ce moment charnière dans l'évolution de la société. La constellation d'orbite terrestre basse de LeoSat jouit d'un ensemble exceptionnel de caractéristiques qui suscitent déjà un intérêt notoire de la part des secteurs commerciaux et gouvernementaux, et je suis convaincu que LeoSat changera la donne en matière de communications de données, et créera de nouvelles opportunités grâce à des niveaux de performance sans précédent, avec une portée véritablement mondiale", déclare Peter.



LeoSat a récemment annoncé que SKY Perfect JSAT avait signé un accord pour investir dans l'entreprise afin de faire mûrir de nouveaux marchés et de stimuler la croissance commerciale. LeoSat travaille actuellement avec Thales Alenia Space, une société à l'expertise inégalée dans la conception et la fabrication de satellites d'orbite terrestre basse, pour finaliser le plan de fabrication, ouvrant ainsi la voie à la production et au déploiement de la constellation dans son intégralité. FIN



À propos de LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises a été créé pour tirer parti des derniers développements dans les technologies de communication par satellite afin de développer et lancer une nouvelle constellation en orbite terrestre basse qui fournira le premier service de données professionnel de très haut débit, sécurisé et disponible sur le marché dans le monde.

Avec jusqu’à 108 satellites de communications en orbite terrestre basse dans la constellation, LeoSat est la première société à avoir des satellites à haut débit (HTS) dans la constellation interconnectée par des liaisons laser, créant un réseau optique dans l’espace d’environ 1,5 fois plus rapide que les réseaux de fibre terrestre et sans recourir à aucun point terrestre. Cet ensemble unique de fonctionnalités permet à LeoSat de fournir une infrastructure instantanée rapide, sûre et fiable à l’origine ou à destination de tout point dans le monde.

Basée à Washington DC, LeoSat travaille actuellement avec Thales Alenia Space pour la constellation de satellites de communications de bande Ka en orbite terrestre basse. Une fois opérationnelle, la constellation fournira de la communication et de la bande passante haut débit, à faible latence et hautement sécurisées pour les activités commerciales dans les secteurs du backhaul télécoms, de l’énergie, des activités maritimes, gouvernementaux et des marchés d’affaires internationaux. Le lancement de la constellation est prévu pour 2019. www.leosat.com

leosat.com