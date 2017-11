Lendix innove avec le lancement du Prêt Relais Flexible pour toutes les PME et ETI françaises

Cette offre permettra à un plus grand nombre de PME et ETI françaises de tirer profit de la rapidité d’exécution de la plateforme de prêt tout en leur laissant la possibilité de mettre en place un financement global auprès d’autres organismes financiers. Ce dispositif sera également mis à la disposition des entreprises utilisatrices de la plateforme Lendix en Italie et en Espagne, les 2 autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.



Depuis son lancement en avril 2015, Lendix a permis le financement de plus de 320 sociétés pour 119 millions d’euros à travers trois produits de financement :

- Une solution de prêt moyen terme amortissable

- Une solution de crédit court terme avec remboursement in fine

- Une solution de location financière à loyer constant



Toutes ces solutions de financement (de 30.000€ à 3 millions d’euros) sont sans caution ni garantie personnelle et avec un processus particulièrement rapide qui se traduit par une réponse ferme en 48h et l’obtention des fonds en moins d’une semaine.



Concrètement le Prêt Relais Flexible est un prêt amortissable sur 5 ans avec un engagement standard sur les 9 premiers mois et la possibilité d’un remboursement anticipé sans frais pendant le reste de la durée du prêt, y compris en cas de refinancement par d’autres organismes financiers. Cette nouvelle offre est particulièrement attractive pour les PME et ETI qui ont besoin de saisir une opportunité d’affaires rapidement tout en structurant en parallèle une solution de financement à moyen ou à long terme plus complexe ou plus en phase avec leur architecture financière cible.



« De nombreuses sociétés ont été séduites par la rapidité de l’obtention d’un financement via la plateforme de prêt Lendix ; la rapidité est même la première raison pour laquelle elles font appel à nous, » déclare Olivier Goy, fondateur de Lendix. « Nous souhaitons aller plus loin en créant une nouvelle solution de Prêt Relais Flexible qui allie pour les dirigeants la rapidité d’exécution de Lendix et la flexibilité de pouvoir faire évoluer leur structure financière si nécessaire. »



Ce nouveau produit de financement s’est inspiré de cas concrets déjà financés via Lendix. La société Hôtelière Rhône & Loire, entité du groupe SomnOO Management a choisi d’emprunter 525.000 € sur Lendix en complément d’autres financements pour l’acquisition des fonds de commerce et des murs de 2 hôtels sous enseigne Ibis à Agen. Quelques mois après le financement, la société a choisi de rembourser de manière anticipée son prêt sur Lendix pour le remplacer par un financement bancaire long terme.



« L’opportunité de ces acquisitions était trop belle et nous devions bouger rapidement. En même temps nous savions que cela allait prendre beaucoup de temps d’arriver à mettre en place un financement complet de l’opération qui soit parfaitement en ligne avec nos objectifs de long terme », commente Lars Backhaus, CEO et Administrateur de SomnOO SA. « Pour cette période transitoire, la solution de cofinancement offerte par Lendix était vraiment idéale ».



