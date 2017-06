Le groupe APICIL prend une participation de 2,2 M€ dans Fundshop avec l'aide d'AEC Fintech

Cette importante levée de fonds marque une nouvelle étape dans la croissance de FUNDSHOP qui donne ainsi priorité à son développement sur le territoire français et à son programme de R&D. AEC Partners qui avait annoncé en fin d’année 2016 l’ouverture de son département Fintech, « AEC FINTECH », se félicite d’avoir bouclé cette première opération pour APICIL.



Créée en avril 2013 par Leonard de Tilly et Florian de Miramon, puis lancée en Février 2015, FUNDSHOP est une startup de la Fintech française qui propose des applications de construction et gestion de portefeuilles aux conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, banques et autres distributeurs de produits financiers pour les aider à digitaliser et industrialiser le conseil en investissement financier à destination de leur client.



Seule plateforme BtoB française, FUNDSHOP propose des solutions de robo-advisor en marque blanche aux institutions financières. Ces solutions permettent aux particuliers, clients des assureurs vie, de prendre en main la gestion de leur épargne et d’en optimiser la performance, en direct ou via un conseiller. Tout cela, grâce à un outil simple, personnalisé, transparent et performant utilisant des algorithmes quantitatifs, développés par une équipe d’ingénieurs financiers et en partenariat avec l’Ecole polytechnique. Des recommandations d’allocations de portefeuille sont générées automatiquement pour les utilisateurs afin d’optimiser le budget de risque autorisé par leur profil, en fonction des conditions de marché et des contraintes d’un produit (frais, supports financiers éligibles).



L’approche stratégique de FundShop consiste à produire des services complémentaires à la chaîne de distribution des produits d’épargne en vue d’accompagner sa digitalisation. Les solutions proposées couvrent les obligations réglementaires, l’ingénierie financière, le service client ; elles s’appuient sur un ensemble de fonctionnalités paramétrables qui permettent de construire un robo advisor sur mesure. Avec FUNDSHOP, les utilisateurs finaux peuvent intégrer sur une même plateforme plusieurs contrats d’assurance vie quelle que soit la compagnie d’assurance. Ils seront ainsi informés à leur rythme des propositions du robo-advisor qui traduit de manière pédagogique les probabilités de gains et de pertes du portefeuille du client. La plateforme propose ensuite une optimisation de l’allocation qui sera suivie dans le temps avec des systèmes d’alertes et de reporting poussés par mail, SMS ou bientôt via des notifications mobiles. Cette approche unique permet de travailler sur l’épargne déjà constituée, sans nécessiter de souscrire un nouveau produit (plug and play).



Cet apport de fonds permettra ainsi à FUNDSHOP d’accélérer sa croissance sur le marché français sur lequel déjà 12 clients ont choisi la solution ; ils visent d’en atteindre 20 d’ici la fin d’année. Un programme d’embauche sera lancé avant l’été pour renforcer l’équipe actuelle constituée de 8 personnes. En plus de livrer ses clients existants et futurs, FundShop prévoit de lancer un nouveau programme de R&D ambitieux pour permettre à ses partenaires de rester à la pointe de l’innovation. L’entreprise poursuivra également son déploiement en Europe et à l’international puisqu’elle compte déjà un partenariat aux Emirats Arabes Unis.



Via cette opération, le Groupe APICIL soutient l’innovation et participe de manière active à la transformation Digitale des métiers de la gestion de patrimoine et des services financiers.

L’offre de service développée par FundShop est originale et efficace, et le partenariat avec le Groupe Apicil permettra par ailleurs de déployer et décliner une offre sur-mesure pour chacun de ses réseaux.



Pour Léonard de Tilly, Président de FUNDSHOP

« Nous sommes particulièrement ravis d’être accompagnés par le groupe APICIL qui, par son dynamisme et son savoir-faire dans le secteur de l’épargne, va nous permettre d’accélérer fortement le développement de notre solution innovante. APICIL partage notre vision BtoB sur laquelle nous avons fait nos preuves et leur arrivée devrait nous institutionnaliser davantage et contribuera à convaincre nos plus gros prospects de travailler avec nous ».



Pour Renaud Célié, DGA du Groupe APICIL

« FUNDSHOP s’inscrit dans des écosystèmes très vertueux de solutions efficaces et adaptables, à faibles contraintes et forte valeur ajoutée pour tous.

Nous sommes heureux d’être à l’initiative de tels développements innovants dans nos métiers, et de nous inscrire comme toujours dans une dynamique agile et de croissance ».



Pour Stéphane Olmi, Managing Partner de AEC Fintech

« Compte tenu de la spécialisation de FUNDSHOP pour le BtoB, nous avons pensé que cette Fintech était le partenaire idéal pour le groupe APICIL. Les équipes d’APICIL vont pouvoir ainsi optimiser leurs offres tout en gagnant en productivité et en accélérant la transition des fonds Euros vers les Unités de Compte ».



« Beaucoup d’entreprises de la Fintech sont venues nous trouver depuis l’annonce la création de ce nouveau département au sein d’AEC Partners en fin d’année 2016. Il reste encore un énorme travail d’évangélisation sur ce domaine auprès de nos partenaires mais nous sommes très confiants. Les assureurs de leur coté suivent de près ces jeunes pépites de la French Tech très prometteuses pour l’optimisation de leurs services ».



Pour Minh Q. Tran, General Partner d’AXA Strategic Ventures

« Nous sommes ravis de travailler avec AEC et Apicil sur cette nouvelle accélération en France et développerons de nouveaux projets à l’international dans les mois qui arrivent. »



A propos du Groupe APICIL (hapicil.com)

Le Groupe APICIL, 5ème Groupe français de Protection Sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 000 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 50 000 entreprises et 1,5 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP...) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.



A propos de Fundshop (fundshop.fr/fr/)

Lancé en Février 2015, Fundshop propose des services en ligne de construction et de gestion de portefeuille. Fundshop permet aux distributeurs de produit d’épargne de digitaliser et automatiser un service de conseil pour les particuliers afin de les aider à prendre en main la gestion de leur épargne grâce à un outil simple, personnalisé, transparent et performant. L’approche unique en BtoB et l’architecture ouverte du robo as a service Fundshop démocratise l’accès à la performance des marchés financiers et à la gestion de fonds sans minimum d’investissement tout en maîtrisant son risque.

L’application FundShop est développée par la société Supportfi, créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian de Miramon. Véritable pionnier de la scène Fintech en France, la société s’est développée autour d’un positionnement unique en BtoB en concentrant son innovation sur les services et les outils, et non sur la distribution de produits.



À propos d'AXA Strategic Ventures (ASV) (axastrategicventures.com)

ASV est le fonds de capital-risque soutenu par AXA, premier assureur mondial et gestionnaire d'actifs. ASV gère 250 millions de dollars et investit dans des technologies pertinentes pour les secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs, tels que les logiciels d'entreprise, la Fintech ainsi que les technologies de consommation. ASV opère de façon globale avec 4 bureaux répartis dans le monde: San Francisco, New-York, Londres et Paris.



A propos d’AEC Fintech (aec-fintech.com/)

AEC Fintech, crée en Octobre 2016 et basé à Paris, est une boutique M&A indépendante opérant dans le domaine des Fintech et Assurtech françaises et internationales. AEC Fintech, est un département spécialisé d’AEC Partners. Sa mission est d’accompagner les Fintech et Assurtech françaises dans les opérations de conseil en fusions & acquisitions (M&A), levée de fonds (Equity et/ou dette) et stratégie financière (partenariats, valorisation...). AEC Fintech se positionne également auprès de leurs partenaires : fonds spécialisés, banques, assurances, institutions paritaires et mutualistes, GAFA et autres acteurs de cet écosystème. La structure est dirigée par Stéphane Olmi, Managing Partner, et Adrien Choquet, Associate Director.