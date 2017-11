Le contrôle des paiements et des services bancaires par le consommateur au R-U et en Europe

La société Ondot Systems annonce qu'elle met sa plateforme de services aux consommateurs à la disposition des banques et institutions financières du R-U et de l'Europe. Dans un souci de rentabilité, cette plateforme prépare les banques à l'adoption des directives Open Banking, CMA, GDPR et PSD2, qui visent à fournir des services numériques innovants aux consommateurs confrontés à l'univers numérique.



Cette plateforme, fondée sur la technologie performante et évolutive de la société Ondot, est déjà déployée dans les plus grands centres mondiaux de paiement et de traitement des transactions et utilisée par 3 000 institutions financières dans le monde entier. Spécialement conçue, la plateforme permet aux banques d'attribuer au consommateur une place centrale en lui laissant le contrôle complet du moment, du lieu et des modalités d'utilisation de ses instruments de paiement. Ceci est possible parce que le consommateur est introduit, numériquement, dans un système de transaction en temps réel avec sa banque et il peut ainsi accéder à des avis résultant d'évaluations analytiques et exploitables pour tous ses comptes (compte épargne, compte courant, prêts et cartes de crédit).



La plateforme Ondot de services au consommateur se situe au point de convergence de trois flux principaux en temps réel : traitement des paiements, communication avec le consommateur et analyse de données – pour tous les types de compte. Exploitant une microarchitecture de services, la plateforme permet aux émetteurs de rapidement déployer des services grâce auxquels le consommateur contrôle ce qu'il veut avec toute la commodité souhaitable.



Les services pris en charge par la plateforme comprennent :

· la fourniture interactive d'avis en fonction de l'histoire du consommateur, de ses préférences et de sa localisation : il s'agit d'avis contextuels concernant une protection, des offres et des événements notables et imminents sur lesquels l'utilisateur peut agir instantanément ;

· des instruments de contrôle de paiement : il s'agit d'activer ou de désactiver des cartes et des comptes à la demande, de paramétrer des préférences d'utilisation et des paramètres de dépense en fonction de la localisation, des types de transaction (en ligne, dans un magasin, devant un GAB, etc.), des catégories de commerce (épicerie, station-service, etc.), et du plafonnement des dépenses ;

· des services géodépendants pour la protection et le commerce : il s'agit d'associer la localisation de l'utilisateur et celle du commerçant en relation avec des contrôles d'utilisation de carte, avec des fraudes mineures ou avec un taux plus élevé de reconnaissance, avec des offres en fonction de la proximité et avec d'autres services financiers contextuels ;

· un service de limitation de la fraude : il s'agit de réagir immédiatement aux conflits qui se déclarent et aux alertes à la fraude ;

· le self-service par le consommateur : il s'agit de gérer des transactions (saisie de tickets de caisse, de marquages et de notes, etc.), de gérer des comptes et des cartes (notifications de voyage, signalement de cartes perdues/volées, de solder des comptes, de mise à jour du code PIN, etc.), et de la fidélisation/offres, et

· le contrôle des paramètres de contrôle des cartes de personnes dépendantes, qu'il s'agisse d'employés ou de parents.



Tous ces services sont mis à la disposition du consommateur sous forme de produit blanc intégré dans une application mobile de smartphone, ou par l'intermédiaire de chatbots, d'assistants virtuels et de canaux traditionnels comme un IVR.

Alors que les violations de données se multiplient et que les paiements numériques sont de plus en plus populaires, la plateforme Ondot offre au consommateur contrôle, visibilité et informations nomades exploitables, assortis d'avantages manifestes à la fois pour le consommateur et pour l'émetteur sur les marchés internationaux. Parmi les avantages quantifiables, on compte la fidélisation accrue de la clientèle, la hausse de 23 % de l'utilisation prioritaire de type portefeuille mobile, la réduction de 40 % de la fraude, de 16 % des baisses factices et de 26 % des coûts des services. Mais surtout, banques et émetteurs de cartes peuvent devenir plus souples et réactifs à l'évolution des conditions de marché au sein des écosystèmes bancaires et de paiement et aux conduites d'engagement des clients.



« En Europe, les initiatives d'Open Banking auront pour effet de transformer l'engagement du consommateur en matière de banque et de paiements. Les prestataires de services qui permettront une expérience consommateur globale seront ceux qui maîtriseront la relation client », explique Vaduvur Bharghavan, CEO d'Ondot Systems. Pour lui, « … dans ce nouvel univers, banques et prestataires de services de paiement doivent se conformer aux normes nouvelles, gérer des systèmes existants complexes, rivaliser avec des sociétés axées sur le consommateur qui privilégient le numérique pour modeler la mentalité du client et qui innovent pour conserver leur avantage concurrentiel ou risquer la désintermédiation --- Voilà un défi de taille. Pour réussir dans cet environnement nouveau, les banques doivent disposer de plateformes doublement performantes : en autonomisant le consommateur et en déployant rapidement de nouveaux services, la plateforme Ondot des services à la clientèle répond très précisément à ses objectifs de conception ».



À propos d'Ondot Systems

Ondot Systems est le leader mondial de la mise en œuvre de services de paiement mobile, à la disposition de 3 000 institutions financières sur quatre continents. La plateforme en temps réel de la société, construite sur une architecture API orientée vers les services, procure aux institutions financières un avantage concurrentiel en développant l'engagement mobile et en permettant à ses clients de personnaliser, de gérer et de contrôler la façon dont les paiements sont exécutés dans le monde actuel du commerce numérique permanent, avec pour effet l'utilisation croissante d'instruments de paiement en même temps que la diminution d'incidents associés à la fraude.

