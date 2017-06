Lascom AEC naviguera bientôt sous la marque think project!



Lascom AEC, éditeur français de PLM (Project & Plant Lifecycle Management) et membre du groupe think project! devient think project! France. Avec cette étape, think project!, l'éditeur de logiciels de collaboration et de gestion de l'information cross-entreprise dédiés aux entreprises de la construction et de l'ingénierie, renforcera encore sa marque et vise à accélérer son expansion sur le marché européen. Les deux entreprises mettront encore davantage l'accent sur la création d'une offre technologique plus large de plateformes collaboratives et de PLM.



think project! est entré sur le marché français en 2015, via l'acquisition d'une participation majoritaire de Lascom AEC. Lascom AEC dispose d'un socle de clientèle solide et occupe une position croissante en France, offrant ses solutions collaboratives et de PLM aux entreprises d'ingénierie, de construction, et aux gestionnaires d'installations aussi bien publiques que privées. Ses clients, avec des projets majeurs en France et à l'étranger, comprennent des noms comme Vinci, Alstom, Eiffage, Technip, Setec, et RATP.



« La France, en tant que deuxième puissance économique Européenne avec des entreprises leaders dans la construction et un nombre important d'entreprises privées, est un marché majeur pour notre expansion internationale. Lascom AEC, en devenant think project! France, devient partie intégrante de notre marque internationale. Notre objectif est d'assurer que notre portefeuille de produits couvre tous les besoins des clients - non seulement concernant le PLM, mais aussi les solutions collaboratives dans le domaine de l'ingénierie et de la construction », explique Thomas Bachmaier, PDG de think project!



« Avec ce changement de nom, nous ferons partie de manière évidente d'une entreprise forte, dédiée au secteur de l'AEC (Architecture, Engineering, Construction) dont la présence est internationale. Nous bénéficierons de l'expérience et de l'activité internationale de think project! ainsi que de synergies technologiques en particulier pour les sujets du SaaS (Software as a Service) et du BIM (building information modeling). Notre objectif est de conjuguer nos forces pour devenir un partenaire solide dans la transformation numérique pour nos clients en France et à l'international », explique Sabine Noisette, Directrice Générale de Lascom AEC.



A propos de Lascom AEC:

Editeur français de logiciels PLM (Project Lifecycle Management) à 100% dédiés au secteur de la construction et de l'ingénierie, Lascom AEC est une filiale de la société Lascom et détenue à 60% par la société think project!. Lascom AEC incarne la nouvelle génération du PLM, apportant à la fois des réponses spécifiques au secteur du BTP et de l'ingénierie et se positionnant comme le logiciel central du SI des entreprises. La société capitalise les technologies de gestion de configuration, de GED, de reporting et de gestion des processus de Lascom et des références clés telles que Vinci, EIFFAGE, ALSTOM, SGP, TECHNIP, SETEC, RATP… Lascom AEC bénéficie d'une synergie forte avec les éditeurs Lascom et think project! qui lui assure réactivité et capacité d'innovation, la positionnant comme un leader d'opinion dans le secteur de la construction et de l'ingénierie. (lascom.fr/lascom-aec/)



A propos de think project! :

Depuis plus de 15 ans, think project! fournit un Environnement de Données Commun (EDC) disponible rapidement et adaptable pour les projets de construction et d'ingénierie. think project! répond aux besoins émergents de solutions de construction numérique qui facilitent la collaboration cross-entreprise et la gestion globale de l'information. L'offre think project! comprend également des solutions de gestion de processus autour de la maquette numérique ou Building Information Modelling (BIM) et s'interface avec des applications de gestion telles que l'ERP. think project! répond aux défis actuels de digitalisation en matière de construction et d'ingénierie en proposant des solutions logicielles à la pointe de la technologie ainsi que des conseils assurés par des experts de l'industrie.

think project! a été fondé en 2000 à Munich, en Allemagne. Depuis lors, l'entreprise est devenue le principal éditeur de plateforme collaborative et solution de gestion de l'information pour l'ingénierie et la construction en Europe. think project! détient également des parts dans des sociétés qui offrent des solutions et des services complémentaires.

Les clients des industries de la construction et de l'ingénierie à travers le monde sont accompagnés par la maison mère de think project! à Munich et par un ensemble de filiales en Europe. Les équipes internationales de R&D, responsables du développement et de l'innovation des logiciels, sont coordonnées depuis le siège de la R&D à Berlin.

thinkproject.com