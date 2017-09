Largillière Finance conseille TNP Consultants dans la reprise de BC Consulting

Créé en 2007, TNP Consultants est un cabinet de conseil français indépendant qui intervient dans la mise en place de programmes de transformation auprès de grands groupes (secteurs de la banque, de l’assurance, de la protection sociale, de l’énergie, ...).



BC Consulting est également un cabinet de conseil indépendant dont le métier s’articule autour du conseil en management et organisation et de l’intégration de systèmes. BC Consulting a réalisé près de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2016.



Par cette acquisition, TNP accélère son business plan à 2020 où il entend être le leader français de la transformation multi-spécialiste. A cet horizon, TNP vise 100 M€ de CA et un doublement de ses effectifs, tout en conservant un esprit start-up.



« Notre modèle de conseil doit s’adapter aux demandes de nos grands clients et aux défis qui sont les leurs. Les transformations digitales, l’adaptation aux réglementations, la valorisation et la monétisation des données et l’accompagnement des ressources humaines avec la création des métiers de demain sont les maillons clés de la nouvelle guerre économique dont les potentiels sont gigantesques. Aujourd’hui, le marché du conseil doit être de plus en plus expert et bilingue, capable de proposer des offres complètes liant forte valeur ajoutée métier et solutions digitales performantes. L’acquisition de BC Consulting s’inscrit dans cette démarche de double expertise à haute valeur ajoutée. » explique Benoit Ranini – Président de TNP.



« En rejoignant TNP, nous intégrons un cabinet qui partage notre bilinguisme métier et technologies mais aussi notre vision d’engagement sur le résultat. L’arrivée de BC Consulting contribuera de façon significative à développer les activités industrie et services du Groupe, en

particulier au travers de notre savoir-faire dans les mises en oeuvre de Business Solutions. » précise Jérôme Argentin – Co Fondateur de BC Consulting.



« L’acquisition de BC Consulting confirme la dynamique de croissance tant organique qu’externe de TNP. Elle permet à TNP de renforcer son expertise Business Solution. Nous fêtons cette année nos 10 ans d’accompagnement de TNP et de ses actionnaires sur tous les sujets de

haut de bilan et de réflexion stratégique. C’est la seconde acquisition de TNP conseillé par Largillière cette année et les perspectives à venir sont tout aussi excitantes » - explique Tanguy Mantelin – Associé chez Largillière Finance



A propos de TNP Consultants (www.tnpconsultants.com)

Créé en 2007 par Guy Leturcq et Benoit Ranini, TNP est un cabinet de conseil indépendant français, spécialisé dans la transformation des entreprises. Intervenant sur diverses dimensions - stratégie opérationnelle, système d’information, performance des processus métier, transformation digitale et capital humain, il oeuvre dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la mobilité, de l’industrie, l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie sur près de 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros (avant acquisition) prévu en 2017. Accélérateur de performance pour de nombreux grands comptes, le cabinet pilote 25 % de ses missions à l’international. Son approche et son expertise du pilotage de programmes de transformation complexes, uniques sur le marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les acteurs du secteur et une croissance de 40 % chaque année. En Mars 2017, TNP a déjà acquis

Cil Consulting, cabinet d’experts en protection des données et entend poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe.



A propos de BC Consulting (www.bcconsulting.fr)

Fondé en 2004 par 3 associés, Jérôme Argentin, Gilles Demigneux et Pierre de Lapeyrière, BC Consulting est un cabinet de conseil indépendant. Son coeur de métier s'articule autour du conseil en management et organisation et de l'intégration de systèmes. BC Consulting a réalisé en 2016, 10 millions d’Euros de chiffre d’affaires et compte 60 consultants sur 6 sites Paris, Lyon, Toulouse, Singapour, Alger et Genève. En France comme à l’international, il intervient principalement dans le secteur de l’industrie auprès des acteurs du TOP 100 et du CAC 40.



A propos de Largillière Finance (www.largilliere-finance.com)

Basée à Paris et Bruxelles, Largillière Finance est une société indépendante de conseil spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou

dette), ingénierie financière (évaluation,…) et stratégie financière. Depuis 2005, le cabinet a réalisé de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et propose également des services d’accompagnement stratégiques aux groupes et aux dirigeants.



Liste des intervenants

Acquéreur TNP Consultants – Guy Leturcq, Benoît Ranini

Cible BC Consulting - Jérôme Argentin, Gilles Demigneux et Pierre de Lapeyrière

Acquéreur Conseil M&A Largillière Finance – Tanguy Mantelin

Acquéreur DD financière Fiduciaire 4 C – Pascal Delmon

Acquéreur avocat Corporate August Debouzy – Philippe Lorentz – Julien

Wagmann – Laure Khemiri

Cible avocat Corporate Cheysson Marchadier & Associés – Charles Casal