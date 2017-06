La transformation numérique au service de l’entreprise

Elles doivent anticiper les impacts du digital dans leur activité, appréhender les changements pour leurs clients.

Retour d’expérience avec Groupe Nation, expert du courtage en assurance et pionnier sur son marché par l’intégration du numérique dans sa stratégie de développement.



Être acteur de sa mutation numérique



De nos jours, les entreprises évoluent dans un monde dans lequel l’innovation n’est plus seulement un paramètre parmi d’autres, mais bel et bien un enjeu majeur. Face à cette évolution des pratiques beaucoup optent pour une attitude passive au moment d’adopter la stratégie adéquate et ceci les conduit bien souvent dans une impasse.

Nombreux sont les facteurs pouvant expliquer cette « défiance » vis-à-vis de la mutation numérique :



• peur de l’inconnu

• difficulté à faire « matcher » le numérique avec sa culture d’entreprise

• manque de ressource pour conduire le changement



Souhaitant prendre la posture inverse en anticipant ces changements, Groupe Nation a privilégié une intégration massive de la transformation numérique au coeur de son organisation. Rompre avec les pratiques habituelles de secteurs parfois frileux en adoptant une attitude active et non attentiste est la clé retenue par Groupe Nation.



« Véritable opportunité, la transformation numérique peut rebuter lorsqu’elle est abordée pour la première fois. L’apparition successive de nouveaux supports induisant de nouveaux usages explique en partie cette situation. » déclare Jean-Marie Menard, Directeur des risques Dommage, Responsabilité Civile, Risques Divers et Risques Spéciaux et responsable du projet de mutation au sein du groupe.



Comme tout changement, la transformation numérique s’accompagne de son lot de désagréments. Parmi eux, la surcharge d’information et l’abus de communication générés par certains outils est l’exemple même du revers de la médaille pouvant occasionner une contre productivité.



Contrairement aux précédentes, la révolution technologique actuelle se poursuit à un rythme effréné. Les usages qui en découlent bouleversent le quotidien tant dans la sphère privée que professionnelle.



Charge alors à chacun de s’en imprégner et se rendre compte des opportunités offertes par la mutation numérique. Dans le cadre des entreprises, prendre la mesure de ce phénomène s’avère même vital dans la mesure où il va offrir un avantage concurrentiel indéniable.



Conscient de ce tournant décisif, Groupe Nation a pleinement intégré la transformation numérique dans son organisation pour la positionner à son coeur sans pour autant renier ses valeurs. Elle a collaboré à la personnalisation d’une solution adaptée aux métiers du courtage, pour se libérer des applications métiers rigides et traditionnelles. Les équipes ont gagné en confort, en pertinence et en ouverture d’esprit. En ont découlé, de facto, des gains de productivité significatifs.

En initiant l’élaboration de cet outil, Groupe Nation s’inscrit comme acteur précurseur de la transformation numérique et va au-delà de la « simple » adaptation au changement des organisations.



Dans les faits, ces nouvelles méthodes de travail permettent de rompre avec des pratiques « obsolètes » telles que la culture du reporting et le contrôle systématique. Favorisant la participation et la collaboration de tous, elles dessinent les contours d’un tout nouveau type de modèle managérial dans lequel, l’addition des compétences de chacun sert un but commun : la croissance.



Tout ceci démontre l’impact de la transformation numérique dans le monde du travail avec ses effets visibles : amélioration du suivi, accroissement de la rentabilité, meilleur collaboration des équipes... Pour aller plus loin, cette révolution implique également, l’acquisition de nouvelles compétences à tous les niveaux de postes et également l’intégration de nouveaux outils : cloud, logiciels métiers, smartphones...



L’enjeu pour les entreprises, comme a pu le faire Groupe Nation, est de trouver une solution permettant de centraliser ces informations et segmenter leur accessibilité.



Jean-Marie Menard, directeur des risques IARD et risques spéciaux, responsable du projet de mutation au sein du groupe conclut : « Créatrice de valeur, la transformation numérique est le virage majeur que chaque entreprise doit négocier dans sa stratégie de développement. Autrefois considérée comme une option, elle est aujourd’hui une nécessité.

Loin d’être sans peine, son intégration devient un pré-requis pour tous sous peine de voir la concurrence vous distancer ou pire vous rendre obsolète aux yeux de vos clients. Dans notre situation, elle nous a permis de leur apporter plus de confiance en améliorant notre proximité et en leur permettant d’accéder à notre expertise. »