La réalité sur la croissance des marchés de l'économie numérique

« Si l'année dernière consacrait la 4e révolution industrielle, avec la généralisation de la deep tech (Internet des objets, cloud, intelligence artificielle, robotique...) dans tous les secteurs de production et de l'économie, l'édition 2017 a mis en avant un mot : l'inclusion. C'est notre devoir, nous qui sommes immergés dans le DigiWorld, de prendre conscience de tous ceux qui peuvent être laissés sur le bord du chemin par cette révolution numérique et d'éviter à tout prix la rupture digitale. Cette révolution est irrésistible et doit être porteuse d'espoir, de croissance et d'emplois. Elle doit être défendue,partagée et expliquée. » évoque François BARRAULT, Président, IDATE DigiWorld.



Chaque année, nous identifions les grandes tendances et événements jugés particulièrement significatifs parmi le flux constant et tumultueux d'actualités dans le monde du numérique.



Les temps forts et actualités de cette édition



Tout d'abord, le taux de croissance global de l'ensemble des marchés du numérique est très stable. Autour de 4 % depuis trois ans. Mais toujours en dessous de 1 point par rapport à la croissance de l'économie générale. Cela explique que de nombreux marchés sont sous pression.



C'est le cas sur le marché des infrastructures (équipements réseaux et services IT), mais avec quand même un bon niveau d'investissement des telcos et des entreprises, pour un total qui représente 35 % des revenus globaux du DigiWorld. Côté équipements de réseaux, les opérateurs accroissent leurs investissements de plus de 5 % par an depuis 2010, avec un retour des investissements dans le fixe (haut débit). Et on observe une légère accélération des investissements pour les services IT grâce aux applications verticales, au basculement vers le SaaS et le cloud, et la montée en puissance de l'IA.



Côté marchés des services et des contenus : les choses vont un peu mieux en 2016 pour les services télécoms. Souvenons-nous qu'ils ont beaucoup souffert depuis cinq ans, surtout en Europe. Les services mobiles sont enfin revenus en croissance positive après cinq années de recul. Ce sont les services OTT qui continuent de tirer la croissance avec encore +18 % en 2016. À ce rythme, ils vont bientôt atteindre le seuil des 10 % du marché total. Ce qui est déjà le cas pour la zone Europe, où les services OTT viennent de passer le seuil des 10 %.