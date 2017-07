L'intégration de critères RSE dans la rémunération des dirigeants se généralise

« Globalement, les enjeux liés à l’atténuation des risques sont les plus présents dans les dispositifs mis en oeuvre par les entreprises. Renforcer la place des enjeux liés à la création de valeur durable et à la transformation des métiers permettrait de stimuler l’innovation et de contribuer ainsi plus fortement à la compétitivité de l’entreprise à moyen et long terme », analyse Sylvain Lambert, associé en charge du département Développement Durable de PwC.



Les entreprises doivent faire preuve d’une plus grande transparence dans l’attribution des rémunérations variables



Si les entreprises se dirigent avec succès vers des politiques de rémunération plus justes et une intégration effective des principes de RSE dans la stratégie décisionnelle, le chemin à parcourir est encore long.



Il reste par exemple encore difficile d’obtenir des informations précises sur le lien entre la rémunération variable attribuée aux dirigeants, leurs performances et les progrès de l’entreprise. Seules 54% des sociétés du CAC 40 communiquent sur la méthode et les indicateurs utilisés pour mesurer la performance des dirigeants mandataires sociaux en matière de RSE et seulement 13% communiquent sur les objectifs attendus pour chaque critère. Par ailleurs, elles sont 29% à ne donner aucune information sur le niveau de performance atteint, ni le montant variable attribué sur la base de ces critères.



Pourtant dans un contexte où les polémiques autour des rémunérations des dirigeants sont fréquentes et l’opinion publique très sensibilisée, notamment à l’écart croissant entre la rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne de ses salariés, l’amélioration de la transparence devient incontournable.



« Le besoin d’exemplarité, de transparence et de responsabilité n’a jamais été aussi grand. Intégrer des critères extra-financiers dans la politique de rémunération des dirigeants et managers illustre une vraie implication au plus haut niveau dans la stratégie RSE des entreprises, permettant à cette dernière de s’inscrire dans la gouvernance et la stratégie de ces entreprises », conclut Daniel Lebègue, Président de l’Orse.



Méthodologie

La 2ème édition du « Guide sur l’intégration de critères RSE dans la rémunération variable des dirigeants et managers » est une mise à jour de la première étude publiée par l’Orse et PwC en 2012 sur le sujet. Pour la réalisation de ce nouveau guide, l’Orse et PwC ont recueilli et analysé les informations suivantes :

- les témoignages de 9 entreprises adhérentes de l’Orse ayant accepté de partager leurs retours d’expérience au travers d’un questionnaire : AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Danone, La Poste, Schneider Electric, Solvay, Thales et Vivendi ;

- les témoignages de 3 parties prenantes concernées par l’intégration de critères RSE dans les politiques de rémunération des entreprises : le Medef, l’IFA et l’Afic ;

- les informations publiques communiquées dans leurs publications annuelles par les entreprises du CAC 40 et par une sélection de 9 entreprises étrangères.

En parallèle de ces travaux l’Orse et PwC ont également organisé 2 évènements dédiés qui ont permis aux membres de l’Orse de partager leurs retours d’expérience et d’assister au témoignage des entreprises volontaires.



