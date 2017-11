L'industrie de l'assurance et ses mutations

Dans un contexte où les réassureurs « sont pris dans les ouragans », cette parution revêt une dimension toute particulière : Irma et Harvey auront des conséquences significatives sur le marché de l’assurance et de la réassurance avance déjà Denis Kessler, PDG de Scor.

« Les acteurs du secteur les moins diversifiés et les plus exposés aux risques extrêmes seront fortement affectés, la multiplication et surtout l’intensification des catastrophes naturelles entraîneraient une augmentation mécanique du prix du risque insoutenable à terme pour les assurés. Si l’aléa couvert par l’assurance devient certitude, le principe même de l’assurance est remis en cause ».

Certes, contrairement à la finance, l’assurance et la réassurance ont fait preuve d’une grande résilience pendant la crise des années 2000 même si elles ont, elles aussi souffert et notamment des conséquences induites par les politiques monétaires accommodantes. De même les règlementations prudentielles ont conduit à un accroissement significatif de l’intensité capitalistique du secteur entraînant une tendance accélérée à la concentration.

Ce nouvel ouvrage collectif de la REF, dirigé par Philippe TRAINAR et Stéphane VILLENEUVE, deux grands experts professionnels du domaine, proposent un panorama complet de la situation de l’industrie de l’assurance dans le monde : contraintes règlementaires de solvabilité 2, conséquences sur l’assurance des taux bas et d’une démographie aggravant les risques à travers l’augmentation de la longévité ainsi que deux chapitres examinant les défis technologiques et jurisprudentiels que la ré(assurance) non vie devra relever et globalement de l’assurance face à la mutation des techniques et des risques environnementaux.



Une contribution essentielle pour l’effort de recherche dans le domaine de l’économie du risque qui permettra sans doute à cette « industrie » de trouver des solutions souples et efficaces aux défis de son avenir.



Précieux pour tout public, étudiants, praticiens et chercheurs.