L'été, la productivité fond comme neige au soleil

Rester productif en été - 5 conseils



Plus l’on prend de mauvaises habitudes, plus il est difficile de se remettre dans le bain. Robert Half rappelle les règles à suivre :



Conseil 1 : utiliser son temps à bon escient

L’avantage pendant l’été, c’est que l’on n’est moins sollicité par ses collaborateurs ou clients. Il est donc opportun de profiter de ce temps gagné pour s’occuper des tâches laissées de côté pendant l’année : ranger ses dossiers, faire le tri de ses e-mails, mettre à jour sa comptabilité, identifier des prospects si nécessaires, etc.



Conseil 2 : parfaire son réseau

Le beau temps et le ralentissement de l’activité créent une combinaison propice aux pauses plus longues, en terrasse durant le déjeuner. C’est donc le meilleur moment de mêler l’utile à l’agréable, on peut proposer à son manager, à un prospect ou un client, de déjeuner avec pour objectif de faire le point sur l’activité de la rentrée ou présenter sa société de façon plus informelle et décontractée.



Conseil 3 : rester professionnel

Quand les managers sont en vacances, c’est le moment pour le salarié de se valoriser auprès des clients et collaborateurs et de prouver qu’il est digne de confiance. Son image en ressortira renforcée. A son retour, le manager pourra constater à quel point le salarié est efficace en toutes circonstances, une qualité qui pourra être à nouveau évoquée en fin d’année au moment des évaluations.



Conseil 4 : l’intérim pour maintenir la productivité

Dans les cas où les entreprises se doivent de conserver un rythme de travail normal, elles peuvent envisager le recours aux salariés intérimaires qui assureront les tâches indispensables à la bonne continuité de l’activité.



Conseil 5 : anticiper la rentrée

L’été et son rythme de travail adouci doit être vu comme un moment favorable pour anticiper la rentrée en réfléchissant aux stratégies et aux actions à mettre en place dès septembre.



* Enquête réalisée par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juillet 2017 auprès de 502 directeurs, managers ou responsables de divisions ou services en France. Le panel est composé de 330 hommes et 172 femmes principalement basés à Paris et en région parisienne. Majoritairement dans le secteur privé et en poste à égalité entre petites, moyennes et grandes entreprises.



Robert Half