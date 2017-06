L’empreinte digitale est-elle réellement un gage de sécurité ?

Cette technique d’authentification remporte également un franc succès dans le secteur de la santé, car elle est jugée fiable. Le marché des solutions biométriques devrait d’ailleurs atteindre près de 5 milliards de dollars d’ici 2020 sur ce marché. Fiable, efficace et personnelle, la biométrie semble plus sûre que les mots de passe. Mais qu’en est-il vraiment ? ESET® revient sur les 3 mythes de l’empreinte digitale.



Mythe 1 : les empreintes digitales sont plus fiables que les mots de passe



Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les lecteurs biométriques ne sont pas infaillibles. Selon une étude de l’Université de New York (avril 2017), des similitudes dans les empreintes partielles peuvent être suffisantes pour tromper les systèmes de sécurité biométriques des smartphones.



La vulnérabilité réside dans le fait que les systèmes d’authentification basés sur l’empreinte digitale comportent de petits capteurs qui ne capturent pas l’empreinte complète de l’utilisateur. Au lieu de cela, ils numérisent et stockent des empreintes partielles. De nombreux smartphones permettent aux utilisateurs d’inscrire plusieurs doigts dans leur système d’authentification. L’identité est confirmée lorsque l’empreinte digitale d’un utilisateur correspond à l’une des impressions enregistrées.



Mythe 2 : il est impossible de copier une empreinte digitale



Apple® est le premier à faire un pas de géant dans la biométrie. En 2013, il ajoute en effet un scanner d’empreintes digitales à son iPhone® 5s. Assurant fournir une protection fiable, la méthode TouchID™ permet d’acheter sur iTunes℠ et l’App Store℠ en s’affranchissant efficacement des mots de passe.



Cependant, deux jours après son lancement, un chercheur allemand nommé Starburg contredit la fiabilité du produit avec un logiciel public (VeriFinger®). Grâce à des photos prises en haute résolution, les empreintes digitales du ministre allemand de la Défense sont recréées. La copie suffit à tromper l’authentification biométrique.



En 2016, la firme biométrique Vkansee® démontre que la technologie peut être falsifiée. De l’argile et quelques Play-Doh® suffisent à capturer suffisamment de détails sur l’empreinte digitale pour duper le capteur. Cependant, l’entreprise reconnaît que cette technique est alambiquée et qu’il est peu probable qu’elle aboutisse. Néanmoins, cela prouve que les empreintes digitales peuvent être copiées.



Avril 2017, MasterCard® présente une carte bancaire biométrique permettant de payer en boutique en posant son doigt sur un capteur embarqué. La société assure que ce système est inviolable et que l’empreinte digitale ne peut être dupliquée. Pour autant, les exemples précédents prouvent le contraire. Une autre technique de violation consiste à voler une photographie. En effet, de nos jours la qualité de photos permet, même avec un smartphone, de reproduire des empreintes digitales.



Mythe 3 : les empreintes digitales remplaceront les mots de passe à l’avenir



Étant donné que les empreintes digitales peuvent être volées, copiées et utilisées pour contourner les lecteurs d’aujourd’hui, il est évident que les mots de passe peuvent encore offrir leurs services.



ESET, à travers cette tribune, tient à montrer qu’il n’y a pas de solution permettant une sécurité fiable à 100%. De nombreux experts conseillent d’appliquer plusieurs mesures afin de limiter les points d’entrée.



En pratique, il s’agit de combiner les empreintes digitales, les mots de passe et d’appliquer une sécurité supplémentaire sous la forme d’une authentification deux facteurs. Cette dernière mesure est à mettre en place lorsque l’information est particulièrement sensible.



Benoît Grunemwald, Directeur des Opérations, ESET France



