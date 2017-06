L’Intelligence Artificielle de Darktrace protège maintenant les process de due diligence lors des fusions et acquisitions

Les fusions et les acquisitions présentent un défi unique en termes de cybersécurité : il est devenu essentiel pour les entreprises d'ajouter une « cyber évaluation » à la liste de contrôle de pré-acquisition et lors de la fusion des réseaux des deux sociétés. Un aspect essentiel de la cyber due diligence garantit que la propriété intellectuelle et le « savoir-faire » de la société cible n'ont pas été compromis ou copiés par un concurrent potentiel ou un État-nation. La technologie IA de Darktrace peut évaluer si un attaquant est retranché dans le réseau, même lorsque celui-ci ne supprime pas nécessairement de données.



« Dans le cyber environnement actuel, les entreprises ne peuvent jamais être trop vigilantes compte tenu de la complexité croissante des cybermenaces dans les transactions de fusions et acquisitions », a commenté Robert Dennehy, SVP, MACOM. « L’Enterprise Immune System de Darktrace nous aide à rester proactifs et conscients de notre profil quant aux cyber risques. »



Récemment, MACOM a tiré profit de l’Enterprise Immune System pour inspecter le réseau de la société acquise pour toute divergence de politique qui prolongerait la fusion des deux réseaux. La technologie IA de Darktrace fonctionne en apprenant le « modèle comportemental normal » d'un réseau pour détecter et répondre aux menaces émergentes ou latentes en temps réel. La technologie est déployée en moins d'une heure et ne nécessite aucune formation ou configuration supplémentaire, ce qui lui permet de fonctionner efficacement et rapidement dans les délais extrêmes d'une fusion ou d'une acquisition.



« La technologie de Darktrace nous a permis de connaître les différences potentielles de mise en œuvre et les écarts de politique », a ajouté Dennehy. « Grâce à la technologie IA de Darktrace, nous avons pu identifier et remédier à ces différences avant de connecter les deux réseaux, ce qui atténue les risques d'intégration potentiels ».



L'intégration de deux réseaux expose les entreprises à des risques considérables, ce qui fond des organisations qui font l'objet d'une fusion une cible privilégiée pour les cybercriminels. Jusqu'à récemment, les entreprises ont fusionné les réseaux avec peu ou pas de cyber due diligence menée sur le réseau cible avant, pendant et après l'acquisition. L'acquisition de sociétés est principalement axée sur la due diligence en ce qui concerne les fondamentaux financiers et juridiques.



« Les pratiques modernes de fusions et acquisitions doivent inclure une prise de conscience que les entreprises acquièrent également des cybermenaces, qu’elles soient passées, présentes et même futures », a commenté Nicole Eagan, PDG de Darktrace. « Les conseils d'administration accordent plus d'attention à leur position sur la cybersécurité, et les entreprises doivent s'assurer qu'elles prennent des mesures rigoureuses. En s'appuyant sur la technologie de Darktrace, MACOM est responsable de l'intégration du cyber risque dans le processus de due diligence et pourra se tenir au courant des éventuelles vulnérabilités découlant des acquisitions futures. »



