Julhiet Sterwen acquiert Elia, un leader français du conseil en innovation et transformation digitale

Ce rapprochement permet au groupe Julhiet Sterwen d’enrichir sa proposition de valeur en alliant son positionnement reconnu sur la transformation des entreprises avec la créativité et l’agilité issues de la culture start-ups.



Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management de référence, issu de la fusion début 2015 entre les Groupes Bernard Julhiet et SterWen Consulting. Il fonde sa pratique sur une promesse simple : l’alliance d’expertises People & Business pour accompagner les organisations et les hommes qui les portent, dans la définition et la mise en oeuvre de leurs transformations, et faire en sorte que leurs résultats soient durables et fructueux pour toutes les parties prenantes.

Sa croissance organique de 18% en 2016, très supérieure à celle du marché, valide la pertinence de cette approche. L’arrivée d’Elia s’inscrit dans cette démarche, en renforçant le savoir-faire du cabinet en matière d’innovation et de digital, des domaines d’expertise fortement évolutifs, au coeur des préoccupations de ses clients.



Elia, créé en 2011, s’est très vite imposé sur ce marché du conseil en transformation digitale en forte croissance en figurant dans le Top des classements de la profession. Elia aide ses clients à entrer dans l'ère digitale et à adopter les pratiques et l'état d'esprit des start-ups. L’apport d’Elia permettra notamment au groupe d’internaliser des méthodologies issues du design thinking et de la culture digitale.



Pour Marc Sabatier, Président de Julhiet Sterwen, « le marché du conseil et les besoins de nos clients évoluent. Nous avons choisi, chez Julhiet Sterwen, de nous disrupter nous-mêmes en intégrant Elia. Nous sommes ravis de ce rapprochement fondé d’abord sur des valeurs partagées : l’humain au coeur de la transformation, l’indépendance et l’impertinence. Elia nous apporte des références emblématiques en innovation et transformation digitale et une nouvelle manière de délivrer nos missions, plus agile, plus orientée sur l’expérience client, avec une capacité de démontrer rapidement l’apport de valeur via le prototypage. »



Au sein de Julhiet Sterwen, Elia déploiera une offre de services liés à la transformation digitale : Innovation / transformation de business model ; Design de services ; Expérience clients / collaborateurs ; Gestion de projets d’innovation ; Marketing digital et data ; Organisations agiles et innovation managériale.



En parallèle, Julhiet Sterwen et Elia développeront un projet commun : amplifier l’incubateur / excubateur mouvement.io.



Pour Jean-Philippe Poisson, Associé chez Elia, « le digital intéresse de plus en plus d’entreprises de tous secteurs comme catalyseur de leur passage dans le 21ème siècle. Or, pour être vraiment pertinent dans la transformation digitale, il faut combiner une expertise crédible et profonde dans le numérique avec une connaissance fine des métiers, que nous apporte Julhiet Sterwen. Ce rapprochement représente aussi un apport considérable en termes de capacité d’exécution industrielle et d’amplification de la dynamique de changement.



Il nous ouvre aussi de nouvelles perspectives d’intervention stratégique auprès de nos clients : les grandes entreprises sont de plus en plus dans une logique d’innovation organique et systémique pour trouver des vecteurs de différenciation et des relais de croissance. Il leur faut de vraies compétences de transformation à grande échelle des organisations, alliant les dimensions people et business, pour réussir dans cette voie. »



Cette acquisition, après celle de ParkerWilliborg sur la digitalisation des processus, et THEIA Partners sur l’expertise réglementaire, en 2015 et 2016, et la création début 2017 du réseau international de cabinets indépendants The Transformation League, est dans la droite ligne de la stratégie de croissance du groupe Julhiet Sterwen, qui ambitionne de devenir un leader européen du conseil et de l’accompagnement de la transformation des métiers de ses clients, en faisant le pari de l’humain.



À propos de Julhiet Sterwen – julhiet-sterwen.com

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu de la fusion début 2015 entre les Groupes Bernard Julhiet et SterWen Consulting.

Julhiet Sterwen est le premier acteur du conseil résolument positionné People & Business, fondé sur la conviction que les transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie individuelle et collective.

Julhiet Sterwen, ce sont plus de 320 collaborateurs sur 5 implantations en France et en Europe, un chiffre d’affaires 2016 de 50 millions d’euros, en croissance de 18% sur l’année.

Julhiet Sterwen est labellisé BPI Excellence par BPIfrance et membre de France Fintech.



A propos d’Elia - elia-consulting.fr/

Elia est un pure player de l’innovation et de la transformation digitale fondé fin 2011, avec une conviction forte : le digital est avant tout une nouvelle modernité avec sa culture et ses pratiques

Elia aide les grands groupes à entrer dans l'ère digitale et à adopter les pratiques et l'état d'esprit des start-ups. L’entreprise a développé avec succès une offre articulée autour des 3 piliers de sa conception de la transformation digitale : innovation, collaboration et accélération. Cette dernière partie est aujourd’hui matérialisée par son excubateur mouvement.io.

De grandes entreprises, leurs dirigeants et leurs équipes, font confiance à Elia.