Isilis choisit DocuSign pour dématérialiser les mandats bancaires

Isilis, dont l'activité consiste dans le traitement des changements de domiciliation bancaire pour le compte de banques, bénéficie déjà d'un fort taux de réussite quant à l'aboutissement des transferts de prélèvements et des virements sur les nouveaux comptes client. Pour faciliter encore ces processus à la fois pour les banques clientes et pour les épargnants, Isilis s'associe à DocuSign pour leur permettre de signer électroniquement les mandats de mobilité bancaire. La dématérialisation des mandats permet ainsi de faciliter les souscriptions à distance, en particulier pour les banques en ligne.



“Nous sommes heureux de collaborer avec DocuSign, qui est selon nous le prestataire de signature électronique leader sur le marché bancaire français.” explique Georges Kammermann, CEO d'Isilis. “Notre choix s'est porté sur DocuSign en raison de sa forte crédibilité sur le marché français. En effet, DocuSign est déjà utilisé par la majorité de nos banques clientes, ce qui nous a épargné tout travail de validation de la solution de signature électronique pour l'Union Européenne. L'aspect tout-en-un de la solution DocuSign était un plus à nos yeux puisqu'elle nous permet à la fois de procéder à l'authentification, la signature et l'archivage de nos documents électroniques, de façon rapide, simple et sécurisée – tout cela conformément à la réglementation eIDAS.”



“Isilis a déjà largement démontré son savoir-faire en matière de mobilité bancaire et nous sommes très heureux de contribuer à l'évolution de son service en dotant les documents bancaires de la signature électronique, explique Sébastien François, en charge du Business Development pour l'Europe du Sud chez DocuSign. “L'intégration faite de DocuSign avec la plate-forme Isilis permet de personnaliser le parcours de l'utilisateur et les interfaces graphiques afin de correspondre aux exigences métiers de chaque portail bancaire. Aussi, le service proposé aux futur clients se devait d'être ergonomique, avec un accès facilité depuis un ordinateur ou un mobile, afin de favoriser leur adhésion.“ poursuit-il.



A travers ce partenariat, les banques clientes d'Isilis, peuvent bénéficier de plusieurs atouts grâce à DocuSign :



Fiabilité - DocuSign est la référence mondiale en matière de signature électronique et de gestion des transactions avec signature et est déjà implantée en tant que leader sur le marché bancaire français avec de grandes banques clientes telles que Crédit Agricole, Banque Casino, ou encore Carrefour Banque.



Flexibilité - DocuSign offre aux banques comme aux clients finaux la possibilité de signer partout dans le monde, à n'importe quel moment et depuis tous types de terminaux.



Réactivité - Avec DocuSign, les transactions numériques sont finalisées en quelques minutes, contre plusieurs jours ou semaines auparavant puisqu'elles nécessitaient stylo et papier. DocuSign aide ainsi à accélérer la transformation numérique du monde bancaire.



Les établissements du secteur bancaire susceptibles d'être intéressés peuvent trouver plus d'informations sur le site d'Isilis (www.isilis.fr) ou sur le site de DocuSign (www.docusign.fr).



A propos d'Isilis

Isilis est la plateforme de mobilité bancaire la plus utilisée dans le monde bancaire. Cette plateforme permet de traiter la mobilité règlementée, conformément à la loi Macron entrée en vigueur en février 2017 mais également tous les cas de figure n'entrant pas dans le champ de cette nouvelle règlementation. Isilis est basée à Levallois-Perret et compte une cinquantaine de collaborateurs. Prochaine étape pour la société, l'exportation de son savoir-faire dans le reste de l'Europe.

isilis.fr



A propos de DocuSign, Inc.

DocuSign® transforme la manière de réaliser des transactions en permettant à chacun d'envoyer, de signer et de gérer des documents à tout moment, en tout lieu et depuis tout type de terminal en toute fiabilité et confiance. Grâce à DocuSign, axez votre existence et votre entreprise vers l'avenir.

docusign.fr