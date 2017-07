Introduction aux algorithmes

Les algorithmes contrôlent le fonctionnement interne de tout, des accélérateurs de particules aux marchés boursiers. Ils déterminent les news que vous voyez, les résultats de recherche que vous obtenez, la façon dont les ordinateurs apprennent, et ce qui vous a été recommandé sur Netflix ou Amazon.



Bref, la société ne pourrait pas fonctionner sans les algorithmes et comme nous nous appuyons de plus en plus sur eux pour exécuter toujours plus de choses, il devient également important pour nous d'apprendre qui ils sont et ce qu'ils font.



Aujourd'hui l'infographie de FUTURISM (à la fin de cet article) englobe l'origine des algorithmes et leur incidence sur notre vie quotidienne.



Qu'est-ce qu'un Algorithme ?



Un algorithme est un ensemble prédéterminé d'étapes pour qu'un ordinateur accomplisse une tâche. Il s'agit essentiellement d'un manuel d'instructions. Et comme dans la vie, les manuels d'instructions peuvent être simples (par exemple assembler une table Ikea) ou extrêmement complexes (par exemple déposer un brevet).



Un exemple célèbre d'algorithme est le PageRank de Google qui détermine l'ordre dans lequel les sites web apparaissent dans les classements de recherche de Google.



En construisant sur un modèle stochastique appelé la chaîne de Markov, PageRank a révolutionné la façon dont le monde accède à l'information. La puissance de cet algorithme est partiellement responsable de la capacité de Google à contrôler 41% du marché publicitaire en ligne où la maison mère Alphabet génère toujours la majorité de ses revenus.



Comment les algorithmes influent sur la société



Les plateformes sociales jouent un rôle important dans la diffusion de news et d'informations. En fait, environ 44% de la population américaine consomme des news via Facebook. Plus nous comptons sur les réseaux sociaux pour nous fournir des news et plus les algorithmes influenceront les informations auxquelles nous sommes exposées. Étant donné que les plates-formes sociales sont conçues pour nous servir du contenu personnalisé, il est de plus en plus préoccupant que les infos qui nous concernent moins soient écartées de nos écrans.



Les algorithmes ont également une influence profonde sur notre économie. Environ 50% des mouvements du marché sont réalisés par le biais de transactions à haute fréquence (décisions automatiques). De grandes pans de notre économie sont désormais gérés avec très peu d'intervention humaine.



Au cours des dernières années, les progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle ont généré beaucoup d'intérêt et d'excitation. Le deep learning (technique pour la mise en œuvre de l'apprentissage par machine) permet de réaliser toutes sortes de tâches assistées par machine. Les soins de santé préventifs, les véhicules sans conducteur, la découverte de médicaments, la bio-informatique et les recommandations hyper-personnalisées sur les sites de vente sont tous opérationnels ou en voie de l'être.