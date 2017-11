Hush, la néobanque européenne mobile, dévoile son offre et lance son opération de financement en partenariat avec Chaineum

Chaineum, le premier opérateur français dédié aux levées de fonds en cybermonnaie, annonce la mise en place d’une opération d’ICO (« Initial Coin Offering ») pour le compte de Hush, la néobanque européenne mobile, en accord avec les principes dictés par la conformité en matière d'opérations ICO. Chaineum pilote intégralement cette levée de fonds dont la vente privée ouvrira la semaine du 20 novembre.Basée au Luxembourg, Hush est une néobanque imaginée par Eric Charpentier, ancien fondateur de la néobanque Morning en France. Afin de réinventer la banque mutualiste à l’heure de l’expérience mobile, il s’est entouré d’une équipe d’experts détenant une double culture de la régulation bancaire et des cybermonnaies. L’ambition de Hush est de proposer la première offre bancaire régulée, mutualiste et tokenisée pour des services simplifiés, conçue pour disposer et utiliser son argent en devises et/ou en cybermonnaies.« La montée des usages des cybermonnaies et avec elle, celle des ICO (Initial Coin Offering), ouvre de nouvelle perspectives pour transformer la banque en s’appuyant sur la puissance collective des utilisateurs pour à la fois innover, mais aussi garantir une indépendance économique durable.» déclare Eric Charpentier.« Notre ambition est de fédérer une communauté active avec un double objectif :- offrir aux utilisateurs avertis des cybermonnaies un environnement stable et régulée pour développer des usages quotidiens de cybermonnaie/euro- ouvrir de nouvelles perspectives aux utilisateurs non initiés sur les possibilités des cybermonnaies, tout en profitant d’un service bancaire mobile innovant en devise. ».Pour cela, l’approche de Hush sera à la fois rationnelle, pragmatique et pédagogique.Après un agrément en tant qu’Etablissement de paiement européen, Hush proposera des fonctionnalités adaptées aux attentes nouvelles en matière de services Premium :• L’ouverture de comptes sur invitation et parrainage sur la première année• Une carte de paiement premium intégrant des fonctionnalités de sécurité renforcée et d’usage innovantes• Un porte-feuille de wallets en cybermonnaie pour gérer ses investissements en toute sécurité• Une solution de change/conversion instantané de ces cybermonnaies pour dépenser à tout moment• Des assurances et des garanties contextualisées proposées de manière proactive• Un compte Projet pour financer et réaliser ses projets en se fixant ses objectifsPour Hush, la stratégie de l’ICO est guidée par la volonté de garantir à ses utilisateurs une politique de gestion de fonds propres stable et d’assurer l’indépendance financière de son entreprise. Hush a pour ambition d’organiser un mode de gouvernance collectif et déporté vers les utilisateurs, de fédérer une communauté de convictions et d’ouvrir aux cybermonnaies. Le token USH, conçu comme instrument de partage de valeurs, est au coeur de ces objectifs.Le modèle économique unique des tokens USH s’inscrit dans ces objectifs longs termes.Ces tokens USH procureront une série d’avantages à leurs détenteurs :• Une voix participative dans le projet : Les utilisateurs détenteurs d’USH auront la possibilité, dans le cadre d’un programme Hush Ambassador, de formuler des propositions en matière d’usages et de fonctionnalités des USH et de voter sur les propositions formulées par d’autres détenteurs d’USH.• Une récompense mensuelle d’engagement : Tous les utilisateurs de Hush détenteurs de USH, engagés dans le programme Hush Ambassador, recevront mensuellement une récompense calculée sur leur participation et leurs badges. Cette récompense est alimentée par un fond abondé mensuellement par une commission de 0,2% des opérations de paiement par carte et de change.• Une récompense sur les bénéfices nets : les détenteurs d’USH auront droit à une récompense payable en USH dont le montant s’élève à 10% des bénéfices nets (après impôt) résultant de l’activité commerciale de Hush, au prorata du nombre d’USH détenus.Les informations sur la réservation (prévente) peuvent être obtenues auprès de Chaineum : ico- hush@chaineum.com Fondé par Laurent Leloup, expert de la blockchain et de la finance d’entreprise, Chaineum se positionne comme la première « ICO Boutique » en France, fournissant une gamme de services de bout-en-bout aux compagnies et aux start-ups internationales qui souhaitent se développer avec ce nouveau dispositif de financement. Installée à Paris et Besançon où Laurent Leloup développe le projet de la « Blockchain Valley », Chaineum propose les compétences d’une équipe d’experts en matière de finance, d’ingénierie financière et design de tokens, graphisme et développement de sites web, élaboration de whitepapers, développement blockchain et sécurité informatique. L’entreprise prépare 8 opérations d’ici la fin 2017, pour des sociétés européennes, nord-américaines et asiatiques, dont le montant cumulé pourrait atteindre 200 M€.