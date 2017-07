Hiroyuki Sato PDG / fondateur de DOCOMO Digital

DOCOMO Digital est un fournisseur de solutions alternatives de paiement. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la construction et l'exploitation sécurisée de plate-forme de paiement les plus avancées au monde, la société collabore avec ses partenaires pour faire vivre ses aspirations numériques.



Les plates-formes de DOCOMO Digital sont connectées à plus de 200 opérateurs de réseaux mobiles et intègrent 300 méthodes de paiement globales et locales, traitant plus de 3 milliards d'euros de transactions par an.



Avec une présence dans 35 sites sur six continents, DOCOMO Digital contribue au développement de l'inclusion financière pour les consommateurs, les commerçants, les entreprises et les gouvernements du monde entier. Il vise à connecter cinq milliards d'utilisateurs mobiles d'ici 2020 en développant des solutions de commerce mobile de prochaine génération pour les marchands mondiaux et locaux comme Google Play, VICE Media, National Express / ALSA et IBERIA.



Quelles sont les évolutions des activités de DOCOMO Digital en France ?



En France, comme dans n'importe quel marché où nous opérons, nous travaillons en tirant parti de notre couverture globale et de notre expertise en matière de paiement et de m-commerce pour fournir aux commerçants des solutions pour maximiser les conversions et diminuer les taux d'abandon. Nous développons des méthodes alternatives de paiement pour aider les commerçants à offrir les moyens de paiement les plus appropriés aussi bien sur le plan local que mondial. Grâce à notre capacité à apporter une innovation intelligente dans les options de paiement (paiement fractionné, paiement groupé, paiement récurrent), nos solutions sont très attrayantes pour les e-commerçants français.



Comment justifier la croissance en continue de votre activité, notamment avec le lancement de NOMO ?



Selon un rapport publié par eMarketer, plus d'un quart (26,0%) des internautes adultes américains, par exemple, utiliseront un service d'économie collaborative au moins une fois en 2017. Les revenus mondiaux des services de covoiturage ont augmenté de 1,1 milliard de dollars en 2015 et devraient passer à 6,5 milliards de dollars en 2025. Ces chiffres sont supérieurs aux projections de croissance initialement prévues et s’expliquent par une forte augmentation des services de covoiturage et des plateformes collaboratives de location ou de réservation de logements. D’après ces résultats, le marché mondial de l'économie collaborative a encore de beaux jours devant lui et n’est qu’à ses premières phases de développement.



Nomo by DOCOMO Digital est une solution complète de paiement gratuit spécifiquement conçue pour faciliter l’expérience d’achat et de paiement via les plateformes collaboratives. Nomo s’intègre au système de transaction des différents marchés sur le plan mondial, ce qui permet d’automatiser les paiements aux portefeuilles de leurs fournisseurs sans se soucier des contraintes réglementaires de chaque pays et du type de paiement (fractionné, groupé…etc).



Notre objectif est d'établir notre notoriété sur le marché européen avec de nouvelles opportunités de croissance au cours des 3 prochaines années.



Quelles sont les perspectives de DOCOMO Digital en France et en Europe pour l’année à venir ?



L'année dernière, nous avons mené une recherche avec Ovum concernant l'avenir des paiements mobiles. Le rapport indiquait que, pour que les processus de facturation des paiements par mobile progressent, un certain nombre d'obstacles doivent être surmontés. Ces défis n'étaient pas spécifiques à un intervenant et exigent que tous les consommateurs, en passant par les opérateurs et les fournisseurs de paiement et les régulateurs, travaillent ensemble pour innover sur le marché du paiement mobile.



Nous pensons que DOCOMO Digital a la combinaison parfaite et l'expérience d’un opérateur mobile de type MNO (Opérateur de réseau mobile virtuel) par l'intermédiaire de notre société mère NTT DOCOMO. NTT DOCOMO est spécialisé dans les solutions de paiements, avec un focus sur les paiements mobiles. La société mère dispose d’une large palette de compétences dans ce domaine ainsi que de l'expertise du marché asiatique pour stimuler l'innovation à travers le monde. Toutes ces qualités se conjuguent pour créer l'environnement parfait dont nécessite les nouvelles solutions de paiements mobiles comme NOMO pour assurer leurs fonctionnalités.



Hiroyuki Sato, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.