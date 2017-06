Guide de la salle de réunion idéale

Assurez-vous d’avoir une idée réaliste du nombre moyen de personnes qui participent à vos réunions. Trop peu d’espace, des personnes qui se bousculent et n’ont pas assez de place pour bouger ne laissera pas une bonne impression à vos clients. Au contraire, trop d’espace peut paraître intimidant pour vos hôtes. L’espace doit être assez important pour se sentir à l’aise, mais suffisamment restreint pour être intime et confidentiel.Vos employés ont besoin d’un espace dans lequel ils peuvent échanger, et pour cela le bon équipement est nécessaire. De nos jours, des chaises en cuir et tables en marbre ne sont plus suffisants pour une salle de réunion digne de ce nom. La technologie adaptée peut faire toute la différence en termes de productivité et d’efficacité. Votre salle doit contenir un tableau blanc sur le mur, ainsi qu’une zone de restauration prête à sustenter vos employés et clients.Votre salle de réunion doit être confortable. Assurez-vous qu’elle soit propre et assez grande afin que vos employés aient de la place pour circuler. De larges fenêtres sont également les bienvenues. Évitez les lumières fluorescentes, qui sont un frein à la créativité et peuvent causer des mots de tête. De même pour les couleurs des murs et du décor, qui doivent être de préférence pastels. Nous vous conseillons les bleus et jaunes qui encouragent à se montrer calme et agréable.Une salle de réunion doit être un lieu de productivité et d’échange et ainsi offrir à chaque personne une technologie adéquate. Equipez-la d’un système de visioconférence et de partage de contenu, ainsi que d’un accès internet rapide et fiable. Si votre budget ou la taille de votre société ne vous permettent pas d’avoir votre propre salle de réunion, la solution peut être d’en louer une. Vous prévoyez une réunion dans le quartier de la Défense ? Pensez à citizenM , cet hôtel ultra-moderne aux allures de vaisseau spatial qui propose des salles de réunion connectées, avec une vue sur la Grande Arche.