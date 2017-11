French Morning lève 300 000 dollars grâce à l’Equity Crowdfunding et accélère son expansion internationale

Fondé en 2007, le media French Morning s’adresse à la communauté d’expatriés français qui souhaitent à la fois mieux connaitre leur nouvelle culture d’immersion et continuer de suivre l’actualité de leur pays d’origine. Via des articles politiques, économiques mais aussi très pratiques, French Morning couvre six grandes régions américaines. Après avoir déjà lancé Montréal en mai dernier, French Morning prépare son édition Londres pour les prochaines semaines. Le groupe de médias envisage d’accélérer son développement dans d’autres villes du monde dans les mois à venir et notamment en Europe et en Asie.



French Morning a ouvert un nouveau chapitre de son histoire offrant au public d’accéder à son capital. Grâce à la loi JOBSACT de 2012, entrée en vigueur en 2016, tout le monde peut, aux Etats-Unis, désormais investir dans l’écosystème des startups. Cette nouvelle donne a incité French Morning à lancer une campagne d’equity crowdfunding via MicroVentures, associée au site de crowdfunding Indiegogo, pour financer son expansion internationale. Opération réussie puisque 191 investisseurs, avec un ticket moyen de 1200 dollars, ont souscrit pour un montant de 235 000 dollars via la plateforme et 65 000 dollars en direct. Au total, ils représentent aujourd’hui 15% de l’actionnariat du groupe de médias.



Sur un marché de 2 millions de lecteurs potentiels, French Morning affiche une croissance en constante hausse depuis sa création. Au premier semestre 2017, cette croissance s’est accélérée pour atteindre +60% par rapport à la même période l’an passé. French Morning a développé trois sources de revenus, une diversification qui minimise l’exposition aux aléas du marché publicitaire :

• Publicité : Du Carnet d’Adresse aux campagnes sur-mesure, French Morning offre une gamme de services diversifiés à ses annonceurs. French Morning Studio offre des services de création pour aider les annonceurs à raconter leur histoire et mener à bien leur stratégie de communication

• Evénements : French Morning organise une large gamme d’évènements. La monétisation se fait principalement via le sponsorship et la vente de tickets.

• E-commerce : Ouvert depuis 2016, “Le Marché” de French Morning vend des produits français : nourriture, puis plus récemment mode et design et très prochainement livres.



Emmanuel Saint-Martin, fondateur et directeur de la rédaction de French Morning conclut : « En nous développant à l’international, nous souhaitons accélérer encore notre croissance et sommes en excellente position pour le faire grâce à une équipe étoffée déjà en place (journalistes, commerciaux, marketing, développement). Notre “revenue model”, qui fait notre force, sera également appliqué aux nouvelles éditions de French Morning hors des frontières américaines. Aussi, le succès de cette campagne de crowdfunding nous conforte dans l’idée que nous sommes soutenus par une grande communauté de lecteurs à travers les Etats-Unis et le monde. »



A propos de French Morning: Fondé en 2009, French Morning est un média en ligne qui rassemble une communauté de 60 000 lecteurs abonnes avec près de 300 000 visiteurs uniques par mois. Couvrant l’actualité de 6 grandes régions américaines grâce à des bureaux implantés localement, French Morning vient d’ouvrir une filiale au Canada (Montréal) et souhaite étendre son réseau en Europe et en Asie.

frenchmorning.com