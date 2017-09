France : les salariés perdent 1/4 de leurs temps de travail sur des tâches administratives

L'étude révèle que le coût annuel de cette perte de productivité pour l'industrie du service est supérieur à 5 000 milliards de dollars américains dans 11 pays. D'après les réponses obtenues dans le cadre de cette étude et les chiffres officiels, les États-Unis (2870 milliards de dollars) ont les couts administratifs annuels les plus élevés. Singapour (26,3 milliards de dollars) connaît en revanche les coûts administratifs les plus faibles en termes monétaires.



Parmi les ressortissants des pays ayant participé à l'étude, les travailleurs les plus productifs sont les Norvégiens, qui consacrent 81 % de leur temps de travail à leurs fonctions principales. Ils sont suivis de près par les Suédois (78 %) et les Français (76 %). Les personnes interrogées à Singapour sont celles qui passent le moins de temps à accomplir leurs fonctions principales (60 %) ainsi que des tâches administratives répétitives.



Les différences de résultats sont aussi très intéressantes à observer d’un point de vue générationnel. Les travailleurs âgés de plus de 41 ans accordent davantage de temps à leurs responsabilités principales que ceux dont l'âge est compris entre 26 et 30 ans. Parallèlement, les personnes âgées de plus de 50 ans sont celles qui passent le plus de temps à collecter et saisir des données. Malgré cela, les travailleurs âgés de 26 à 35 ans sont plus nombreux à se déclarer en faveur de l'automatisation que leurs homologues âgés de 36 à 40 ans et de 56 à 60 ans, et ils sont plus enclins à penser qu'elle améliorera leur niveau de bonheur. Ils sont convaincus que cette technologie sera disponible sous peu (voire dans un délai d'un an). Lorsqu'on leur demande s'ils feraient confiance aux technologies – à un assistant numérique/virtuel ou à une application logicielle, par exemple – pour gérer des tâches répétitives, près de 9 sondés sur 10 répondent par l'affirmative en Espagne, en Suède et aux Pays-Bas, tandis que moins des trois quarts des personnes interrogées en Allemagne et en Australie sont du même avis. 67% affirment qu’implémenter ce genre de technologie devient capital pour rester compétitif.



« Unit4 s'attache à rendre les logiciels indépendants pour alléger la pression sur l'industrie des services. Nous avons commandé cette étude pour comprendre les points de vue des travailleurs clients, sur la façon dont l'adoption de nouvelles technologies permettant d'automatiser les tâches sans valeur ajoutée pourrait les aider à gagner en productivité », explique, Stephan Sieber, PDG de Unit4.



« Si elles souhaitent être en mesure d'attirer efficacement les talents de demain, les sociétés de services devront automatiser leurs systèmes et les rendre indépendants pour assurer la productivité, mais également pour aider les jeunes employés à s'impliquer davantage au travail, en leur proposant une expérience similaire à ce à quoi ils sont habitués chez eux. Cela leur donnera l'impression qu'ils consacrent leur temps aux tâches à valeur ajoutée et à leur mission principale, et qu'ils sont efficaces. Si elle reste inchangée, la situation pourrait paralyser les entreprises, et en particulier les sociétés de services qui reposent sur les atouts et les résultats de leurs collaborateurs. »



Dans le Top 3 des tâches les plus récurrentes en France par jour : 32% analyse des données, 31% dans la collecte des données, 23% consacre leurs temps à relancer les projets.



Méthodologie :

L'enquête a été réalisée par DJS Research en avril et mai 2017 auprès d'employés de bureau travaillant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Norvège et en Suède. Les résultats s'appuient sur les réponses recueillies auprès d'environ 1 505 employés (au moins 100 réponses par pays, 400 pour les États-Unis).