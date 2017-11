ForgeRock Développe Profile and Privacy, Le Premier Dashboard Interactif Intégral

ForgeRock®, la plateforme n°1 des solutions de gestion d'identité numérique, a annoncé ce jour le lancement du dashboard Profile and Privacy Management, intégré à la dernière version de sa solution phare ForgeRock Identity Platform 5.5. Au-delà des fonctionnalités classiques de gestion des préférences, le nouveau tableau de bord permet facilement de mettre vos produits et services en ligne en conformité avec le futur Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le dashboard autorise un contrôle précis des données personnelles et des paramètres de partage, tout en rassurant les tiers sur la prise en compte sérieuse des données personnelles et des enjeux du RGPD.



Une plateforme flexible pour toute l'entreprise



ForgeRock confirme son positionnement et s'affirme comme la première solution centralisée de gestion des données personnelles. L'outil permet de gérer l'opt-in et l'opt-out, les connexions aux appareils, les autorisations d'accès aux applications avec davantage d'options de connexion et de sécurité, le respect des données et du consentement, y compris le droit à l'oubli. Son modèle "API-first", la personnalisation de ses caractéristiques et ses options de partage des données en font l'offre la plus complète du marché, intégrable à l'ensemble de l'entreprise, y compris aux applications et à l'infrastructure existante. L'outil se prête aussi bien au prêt-à-l'emploi pour les équipes marketing qu'à la personnalisation poussée pour les spécialistes de l'IT et de l'informatique.



Faire de la GRPD un axe de compétitivité !



La portée du RGPD dépasse largement le cadre Européen : à compter du 25 mai 2018, toute entreprise traitant avec des citoyens de l'UE sera soumise à ses dispositions. Dans les faits, le RGPD donne aux citoyens de l'UE le contrôle sur leurs données personnelles, même celles stockées et gérées dans des systèmes privés tiers. Le RGPD confirme le droit de consultation, d'accès, de correction, de transfert et de suppression des données personnelles. Les sanctions prévues pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, les entreprises devront donc prendre cette nouvelle réglementation très au sérieux.



Le nouveau dashboard interactif permet de se mettre facilement en conformité avec le RGPD, et de se différencier par rapport à la concurrence dans un environnement réglementaire encore émergent.



Un tableau de bord unique et centralisé



Le tableau de bord centralise les principales exigences RGPD au sein d'un outil unique et facile d'accès, notamment:

- le droit d'être informé ;

- le droit d'accès ;

- le droit de rectification ;

- le droit de retirer son consentement à tout moment ;

- le droit d'effacer ou le droit à l'oubli.



« Les organisations les plus performantes ont pris conscience des opportunités offertes par le RGPD, au-delà de son aspect contraignant. C'est l'occasion pour elles de se distinguer sur le marché en tant que gestionnaires responsables de données personnelles sensibles », a déclaré Michael Ellis, PDG de ForgeRock. « La nouvelle plateforme permet une optimisation de pointe grâce à un paramétrage très avancé. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur des standards ouverts et se conformer aux impératifs du RGPD pour mettre à la disposition de leurs clients un tableau de bord des données personnelles pratique, centralisé et transparent qui traite les données des clients comme un actif commun. » En habilitant les clients avec des fonctionnalités en libre-service - y compris les paramètres d'opt-in et l'opt-out, les informations capturées et partagées, et la suppression des comptes - les entreprises peuvent renforcer la confiance de leurs partenaires et fidéliser leur audience dans un environnement réglementaire difficile.



Martin Kuppinger, fondateur du cabinet d'analyse KuppingerCole, a déclaré: « Le Dashboard Profile & Privacy Management de ForgeRock fournit une interface de premier choix pour gérer la relation avec l'usager dans le cadre du RGPD et d'autres régulations régionales. » Il permet également aux entreprises de créer des interfaces cohérentes et riches en fonctionnalités pour leurs clients. ForgeRock affirme encore son leadership sur le marché des plateformes de gestion des données personnelles, offrant un outil complet et bien pensée, combinée à la puissance éprouvée de leur plateforme hautement évolutive ForgeRock.

KuppingerCole a publié un rapport spécial sur ForgeRock et sur la façon dont les entreprises peuvent tirer parti du RGPD pour augmenter l'engagement client. Cliquez ici pour accéder au rapport.



L'offre la plus ouverte du marché



La nouvelle version prend en charge UMA 2.0, Expands Identity Providers & Marketing Integration.

La nouvelle plateforme ForgeRock prend également en charge la norme UMA (User-Managed Access) 2.0. UMA donne aux clients et aux employés un moyen pratique de gérer les accès aux données personnelles (durée d'accès et contexte), un critère essentiel dans la mesure où le GRPD privilégie le contrôle des citoyens sur leurs données.

La norme UMA 2.0 est simple à adopter, et inclut une extension d'OAuth 2.0 avec des avantages de simplicité, de sécurité pour l'IoT.



ForgeRock a ouvert la plateforme à WeChat, VKontakte, Instagram, Twitter et Salesforce, ainsi qu'à Marketo et Adobe Campaign pour l'intégration marketing. Les entreprises peuvent synchroniser leurs profils clients et collecter des données à jour grâce à l'agrégation de ces sources en temps réel. Grâce au dashboard Profile & Privacy Management, les consommateurs ont accès à un choix encore plus large de fournisseurs d'identité avec lesquels s'authentifier, et peuvent facilement ajuster leurs préférences marketing : de quoi se conformer aux nombreuses exigences du RGPD tout en offrant des expériences personnalisées et omnicanales permettant des d'accroître l'engagement client.



Pour acheter l'outil ou accéder à une version d'essai gratuite, visitez le site Web de ForgeRock : forgerock.com/platform/how-buy/



ForgeRock, un acteur incontournable sur le marché français

ForgeRock est présent en France depuis 2015 et déploie ses solutions auprès d'un grand nombre d'entreprises du CAC40, dans les secteurs de l'énergie, des transports ou encore bancaires.

Environ 10% des collaborateurs de ForgeRock sont basés en France. En effet, la société possède un centre de Recherche & Développement d'environ 40 personnes basées à Grenoble ainsi qu'un bureau de 15 personnes à Paris.



À propos de ForgeRock

ForgeRock®, le leader de la gestion de l'identité numérique, transforme la manière dont les entreprises établissent des relations de confiance avec les personnes, les services et les objets. Les organisations adoptent la ForgeRock Identity Platform ™ comme système d'identité numérique pour monétiser les relations avec les clients, respecter les réglementations strictes en matière de confidentialité et de consentement (GRPD, HIPAA, confidentialité de la FCC, etc.) et exploiter l'Internet des objets. ForgeRock dessert des centaines de marques, notamment Morningstar, Vodafone, GEICO, TomTom et Pearson, ainsi que des gouvernements comme la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Belgique, entre autres. ForgeRock, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, a des bureaux à Austin, Londres, Bristol, Grenoble, Munich, Paris, Oslo, Singapour, Sydney et Vancouver, Washington. ForgeRock est une société privée, soutenue par les principales sociétés mondiales de capital-risque Accel Partners, Foundation Capital, Meritech Capital et KKR.