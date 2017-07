Flashpoint annonce une levée de fonds de 28 millions de dollars

Flashpoint, spécialiste du renseignement sur les menaces, expert dans l’analyse du dark et deep web qu’il transforme en source de renseignements unique et opérationnel (Business Risk Intelligence - BRI) pour les entreprises, annonce la dernière phase de son cycle de levée de fonds (series C) avec un montant de 28 millions de dollars levé auprès d’un nouvel investisseur, Georgian Partners.



Cette levée de fonds s’accompagne de l’entrée au conseil de direction de Steve Leightell, principal associé de Georgian Partners, aux côtés des responsables Flashpoint, Ellie Wheeler, Glenn McGonnigle, et Brendan Hannigan. Les investisseurs existants de Flashpoint Greycroft Partners, TechOperators, Leaders Fund, Jump Capital, Bloomberg Beta, et Cisco Investments ont également participé à ce tour de table.



Josh Lefkowitz, PDG et co-fondateur de Flashpoint déclare : « Cet investissement significatif va permettre à Flashpoint d’accélérer encore sa stratégie de développement mondial. Au-delà de l’aspect financier, les offres de Flashpoint vont également gagner en maturité grâce à l’expertise unique de Georgian Partners en matière d’Analytics, de machine learning et de traitement automatique du langage naturel. L’équipe de Georgian Partners incarne parfaitement l’esprit entrepreneurial qui est une vraie force pour accompagner le développement d’une entreprise à croissance rapide comme Flashpoint ».



Le premier analyste du dark et deep web



Pour renforcer leur sécurité numérique et prévenir des dégâts aux lourdes conséquences sur leur business, les entreprises doivent prendre des décisions basées sur une analyse des risques la plus précise possible. Les données de Business Risk Intelligence (BRI) fournies par Flashpoint sont issues d’un travail de renseignement humain de haut niveau au cœur du dark et deep web. Elles offrent aux entreprises une visibilité immédiate sur les menaces réelles capables de leur nuire, ainsi que le contexte pour les aider à comprendre comment ces menaces pourraient avoir une incidence sur leur entreprise, grâce notamment à des indicateurs de compromission (IoC) ou sur des échantillons de logiciels malveillants, misant sur le renseignement humain.



Les solutions de Business Risk Intelligence de Flashpoint sont adoptées par de nombreuses entreprises à travers le monde, dans de nombreux secteurs : la finance, le commerce et la distribution, la santé, le juridique, les médias, les télécommunications et les technologies, l’aviation, la défense, les gouvernements, etc.



Cette levée de fonds va permettre à Flashpoint de disposer des ressources pour accélérer encore cette adoption, en s’inspirant de l’expansion réussie de la société en EMEA et en Asie Pacifique au premier semestre 2017. Ainsi ce financement soutiendra également en grande partie le recrutement de talents pour renforcer les équipes d’analystes de renseignement hautement qualifiés, soit les forces vives de la société.



Steve Leightell, principal associé de Georgian Partners et membre du comité de direction de Flashpoint ajoute : « Flashpoint délivre une visibilité sans égale sur le dark et le deep web. Une visibilité que la société transforme en renseignements directement exploitables par les entreprises. Nous sommes enchantés de devenir partenaire de Flashpoint et de collaborer pour enrichir leurs offres avec encore plus d’analytique et de nouvelles capacités d’intelligence artificielle, alors que la société est déjà très reconnue pour son innovation dans l’industrie de la cybersécurité et du renseignement ».



A propos de Flashpoint :

Au travers de son offre de Business Risk Intelligence (BRI), Flashpoint propose des services de renseignement sur les menaces de haut niveau. Grâce à des données uniques issues du dark et deep web, une expertise et une technologie de pointe, Flashpoint permet aux entreprises et à leurs divisions métiers de prendre les bonnes décisions pour leur business tout en les aidant à quantifier le risque et à se préparer aux menaces qui les concernent directement.

Les fortune 500 et de nombreux gouvernements utilisent l’intelligence de Flashpoint pour renforcer leur cybersécurité et leur sécurité physique, lutter contre la fraude, détecter les attaques internes, limiter les risques dans le cadre de fusion-acquisition, gérer les risques fournisseurs et veiller à l’intégrité de leur supply chain. Flashpoint s’adresse également aux entreprises disposant de peu d’expérience en matière de cybersécurité, en leur fournissant des reporting d’intelligence sur-mesure et en réalisant une surveillance des réseaux de cybercriminels pour elles.

flashpoint-intel.com