Fintech : nouvelle solution de simplification de l'actionnariat pour les entrepreneurs

Nombreux sont les entrepreneurs qui sont fiers d’offrir des premières parts de capital aux nouveaux collaborateurs ou à leur love money. Mais, plus tard, ils se retrouvent souvent en difficulté pour des raisons diverses majoritairement liées à la gouvernance de leur entreprise ou à la trop grande dilution de leur capital. Grâce à la nouvelle solution développée par WE DO GOOD, une sortie simple et attractive peut être proposée aux investisseurs en capital via les royalties.



WE DO GOOD permet désormais aux entrepreneurs de proposer à leurs investisseurs en capital de sortir en échange de contrats de royalties. Cela leur permet de sortir au bon moment pour l’entreprise sans impacter leur trésorerie, tout en ayant un retour sur investissement immédiat et régulier et en restant intéressés à sa réussite. Afin de pouvoir expliquer le process à ces investisseurs, un kit de communication est fourni aux entrepreneurs, ils n’auront plus qu’à gérer leurs investisseurs sur une plateforme centralisée.



Pour recevoir plus d’informations en avant-première, il suffit d’indiquer ses coordonnées sur ce site : www.wedogood.co/reprendre-capital.



WE DO GOOD est le précurseur et leader du financement en royalties en France, avec une offre jusqu’ici basée sur les mécanismes du financement participatif. Pour Jean-David Bar, co-fondateur, “le premier test de sortie des investisseurs via des contrats de royalties a été une réussite. Les innovations potentielles associées aux royalties sont nombreuses et cette nouvelle offre n’est qu’une nouvelle brique, après l’offre gratuite d’intégration de la love money lancée la semaine dernière.”



wedogood.co