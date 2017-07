Finamatic accompagnera les startups de Station F dans leurs recherches de financements

Station F, le plus grand campus de startups au monde, lancé à la fin du mois de juin dernier à l'initiative de Xavier Niel, a pour ambition d'accompagner plus de 500 pépites dans leur développement.



Si l'accélération de la croissance des jeunes pousses passe par la recherche active de financements, notamment publics, il n'est pas toujours aisé pour elles de s'orienter parmi les 2000 dispositifs de financements existants, et cela nécessite souvent de passer plus de temps à y candidater qu'à entreprendre.



Accompagner ces jeunes entrepreneurs dans cette « jungle » du financement public en alliant technologie et expertise humaine, c'est la mission que s'est donnée Finamatic, la Fintech française à forte croissance créée fin 2015 et mise sur le marché début 2017.



“Nous sommes ravis de participer à la croissance des pépites détectées par Station F. En vulgarisant et automatisant leurs demandes de financements, nous concrétisons notre approche bienveillante et dédiée. Le temps où les entrepreneurs étaient livrés à eux-mêmes dans le maquis des financements est révolu. Chez Finamatic, nous avons tous été à leur place à un moment ou à un autre, quelle meilleure écoute que celle d'un pair ?” explique Clément Boulais, associé de Finamatic.



A propos de Finamatic

Fondée en 2015 par Axel Dreyfus, Benjamin Dresner et Cédric Nicolas, Finamatic compte aujourd'hui 6 associés avec l'arrivée en 2017 de 3 experts et entrepreneurs de la FinTech que sont Clément Boulais, Pierre-Edouard Juin et Alexis Dueymes. Plateforme totalement innovante et intuitive, elle guide les startups, PME et TPE dans l'identification des aides au financement qui leur sont dédiées (licence annuelle premium à partir de 290 €/mois). Membre des pôles de compétitivité Cap Digital et France Innovation, elle réalise en juin 2017 une levée de fonds de 800 000 € pour booster sa croissance à travers des recrutements et le développement technologique de sa plateforme.

finamatic.fr