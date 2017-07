Fed Up ! Les banques centrales sont-elles encore crédibles et bénéfiques pour l’économie ?

Le seul moyen de sortir de l’impasse des bilans gonflés des banques centrales et du niveau d’inflation actuel (qu'on peut qualifier de nul) est de remettre de l’argent directement aux citoyens. Une telle hypothèse peut paraître audacieuse, mais elle mérite d’être expliquée et défendue.



L’inflation a baissé à la fois de manière structurelle dans l’ensemble des économies développées depuis plus de 20 ans, et de manière cyclique depuis la crise financière. Cela n’est certainement pas dû uniquement à l’action des banques centrales, dont la marge de manœuvre est désormais limitée (à l’exception de celle de la Fed américaine).



En raison de la faiblesse durable de l’inflation, toute hausse des taux d’intérêt représente désormais un fardeau pour l’économie globale. La trajectoire haussière des taux est en effet susceptible de freiner la croissance économique. Une remontée brusque de l’inflation engendrerait la panique sur les marchés financiers à cause du poids de l’endettement dans l’économie mondiale, exacerbé par l’environnement de taux historiquement faibles.



Pour compliquer davantage la donne, les États sont dans l’obligation de rembourser leurs dettes et, pour y parvenir, ils comptent sur une croissance nominale suffisante du PIB afin de tenir leurs engagements financiers. La solution la plus efficace et équitable pour sortir de cette impasse serait ainsi la « monnaie par hélicoptère ».



Une telle politique créerait de l’inflation de façon naturelle. Elle serait aussi certainement mieux contrôlée et régulée qu'en tournant le robinet monétaire des taux directeurs, ce qui crée surtout de l'inflation dans le prix des actifs, exacerbe les inégalités et repousse aux générations suivantes le fardeau toujours plus lourd de l’endettement des Etats.



Certaines voix critiques s’élèvent contre une telle proposition : pour certains, il s’agirait de communisme et cela rendrait les citoyens dépendants de l’État. Mais il convient de rappeler qu’un projet de monnaie par hélicoptère s'éléverait par exemple à 12 milliards de francs par an en Suisse. Or, le bilan de la BNS a plus que doublé en quelques années, pour atteindre dorénavant 600 milliards de francs, et cela pour acquérir non seulement des actions (environ 20%) ou de l'or (un peu moins de 10%), mais également une vaste proportion d'obligations d'Etats étrangers (Allemagne, France, Royaume-Uni, Etats-Unis notamment).



Résultats : un franc suisse qui reste encore sur-évalué selon l'aveu même de la BNS, une inflation toujours en-dessous de l'objectif et des taux négatifs qui créent toute une série d'externalités négatives pour les épargnants comme pour les fonds de pension et les assureurs.



On peut résumer le mécanisme sous-jacent de l’assouplissement quantitatif en le comparant à un individu qui ouvre et ferme continuellement un robinet dont la tuyauterie fuit, pour tenter de remplir une baignoire. Or, mettre en œuvre une politique de monnaie par hélicoptère c’est comme si ce même individu remplissait la baignoire à l’aide d’un seau : il y parviendrait bien plus rapidement et plus précisément !