Economie collaborative : DOCOMO Digital lance le 1er réseau gratuit de transactions

De la sauvegarde des services et des fonctionnalités KYC (Know Your Customer) en ligne aux programmes de fidélisation à destination des fournisseurs, NOMO fournit l’ensemble des outils clés en main pour évoluer à l'échelle internationale via le premier réseau gratuit de transactions. En effet, cette nouvelle solution de paiement gratuite d’un portefeuille à un autre n’a encore jamais été élaborée sur le marché de l’économie collaborative.



Développée de manière indépendante, NOMO promet de révolutionner la façon dont les plateformes économiques collaboratives interagissent avec les utilisateurs vendant des biens et des services sur leur plateforme. En se connectant à n'importe quelle solution de paiement en ligne traditionnelle, NOMO offre une agilité maximale pour gérer les paiements internationaux ainsi que les portefeuilles multidevises.



« Nous croyons fortement que l'expérience de vente est aussi importante que l'achat. C'est pourquoi nous avons créé la première et unique solution spécifiquement conçue autour des besoins uniques d’économie collaborative des vendeurs et des fournisseurs. En donnant la possibilité aux vendeurs de dépenser le solde de leur portefeuille sans devoir payer des frais supplémentaires (taxes), cela devrait ouvrir de nouvelles opportunités en créant un effet de proximité entre les différents acteurs. En bref, nous avons conçu NOMO comme un accélérateur de business pour les différentes parties prenantes de l’économie collaborative », déclare Hiroyuki Sato, PDG de DOCOMO Digital.



Fonctionnant sur une API « REST » (Representational State Transfer) basée sur abonnement, NOMO s'intègre facilement au système de transaction des différents marchés, ce qui leur permet d'automatiser les paiements aux portefeuilles de leurs fournisseurs. Les utilisateurs peuvent suivre leurs fonds, leurs soldes et leurs transactions avec l'application mobile NOMO, et recevoir des offres personnalisées sur les marchés partenaires.



NOMO intègre également des services de sauvegarde automatique et les fonctionnalités KYC / AML en ligne les plus sophistiquées sur le marché pour garantir une conformité des marchés aux réglementations européennes.



« La technologie ne peut plus satisfaire un seul groupe de personnes, elle doit également profiter aux utilisateurs finaux et aux entreprises pour réussir. Nous avons conçu NOMO pour répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs de l’économie collaborative, faisant de cet écosystème en pleine croissance un lieu plus juste et plus sûr pour réaliser les transactions », souligne Hiroyuki Sato.



DOCOMO Digital, ayant son siège social à Londres, se spécialise dans l’élaboration de nouvelles méthodes de paiement alternatives inclusives à travers le monde pour accroître les revenus des commerçants sur mobile et en ligne.



La société soutient les différentes parties prenantes de cet écosystème en créant et utilisant des plates-formes m-commerce et de marketing numérique, mais également en apportant un service de conseil en commerce mobile et services financiers.



S'appuyant sur son leadership sur le marché du m-commerce « mobile first » au Japon, DOCOMO Digital encourage la participation financière des consommateurs, des entreprises et des gouvernements du monde entier. D’ici 2020, DOCOMO a pour ambition de connecter 5 milliards d'utilisateurs mobiles.



Pour en savoir plus, merci de visiter nomo.io/



À propos de DOCOMO Digital

DOCOMO Digital est un fournisseur innovant de solutions de paiements. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l’élaboration et l'exploitation sécurisée du commerce mobile le plus avancé au monde, la société collabore avec ses partenaires pour faire vivre ses aspirations numériques.

Les plates-formes de DOCOMO Digital sont connectées à plus de 200 opérateurs de réseaux mobiles et à 300 méthodes de paiement globales et locales, traitant plus de 3 milliards d'euros de transactions par an.

Avec une équipe de professionnels opérant dans 35 sites sur six continents, DOCOMO Digital a pour ambition d’encourager l'inclusion financière pour les consommateurs, les commerçants, les entreprises et les gouvernements à travers le monde. Il vise à connecter cinq milliards d'utilisateurs mobiles d'ici 2020 en développant des solutions de commerce mobile de prochaine génération pour les acteurs mondiaux et locaux, incluant Google Play, VICE Media, National Express / ALSA et IBERIA.

DOCOMO Digital est l'opérateur européen de l'opérateur mobile japonais NTT DOCOMO.