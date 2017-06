EY annonce le lancement de la plate-forme EY Open Innovation

L’innovation ouverte ET efficace : un enjeu majeur pour les entreprises



L’innovation ouverte et, en particulier la qualité des relations entre les start-up et les entreprises ou les acteurs publics, fait partie des enjeux majeurs de la transformation digitale de notre économie et de notre société. C’est donc pour répondre à un double objectif qu’EY lance son programme d’Open Innovation pour la région Europe de l’Ouest & Maghreb : développer des offres communes avec des start-up pour permettre à ses clients d’accélérer leur transformation digitale, et aider les start-up à se développer en facilitant leur accès à un marché mondial.



La proposition pour les start-up : visibilité internationale, accélération commerciale et Scale Up



EY Open Innovation a pour objectif de sélectionner des start-up autour des challenges, identifiés comme leviers fondamentaux de la transformation digitale : industrie 4.0, intelligence artificielle, design, traçabilité des produits,… Les start-up retenues pour chacun des challenges bénéficieront d’une visibilité internationale forte, via l’accès au réseau mondial de Labs d’innovation : les EY Wavespaces (16 à date à travers le monde). A titre d’illustration, le Lab de Paris a reçu depuis son inauguration en janvier 300 clients, soit près de 2 500 personnes. Au-delà de la visibilité offerte, les start-up travailleront en étroite collaboration avec les experts EY (plus de 400 en Europe de l’Ouest et Maghreb) dans les domaines du design, de l’analytics et de la cybersécurité, pour développer et commercialiser les offres, et auront un accès privilégié aux ressources d’EY (formation, experts, coaching) pour les aider à grandir.



Une plateforme opérée par CogniStreamer, une start-up du réseau EY



EY Open Innovation sera opérée par CogniStreamer, start-up d’origine Belge acquise par EY fin 2016 et spécialisée dans la gestion de l’innovation. CogniStreamer propose dans le monde entier des solutions pour la gestion de l’innovation collaborative (méthodologie, logiciel et accompagnement), et compte parmi ses clients des acteurs leaders de leur secteur d’activité (grande consommation, grande distribution, services financiers,…).



« Dans un contexte économique où innover est un prérequis absolu pour pérenniser son développement, EY a fait le choix de lancer la plate-forme Open Innovation afin de faciliter la relation grands groupes start-up, axe important en matière de transformation. Saisir les opportunités liées au digital, à l’innovation ou à l’excellence opérationnelle sont autant de défis qui nécessitent, pour les entreprises, de donner du sens, de la cohérence et une grande agilité aux organisations. Le lancement d’EY Open Innovation répond parfaitement à notre volonté de créer un meilleur maillage entre start-up et grands groupes : intégrer les start-up dans la stratégie de l’entreprise afin d’accélérer leur transformation » détaille Jean-Pierre Letartre, Président d’EY en France et CEO pour la France, le Luxembourg et le Maghreb.



« EY Open Innovation vient compléter l’écosystème d’innovation d’EY, dont l’objectif est de créer pour nos clients les conditions d’une innovation fructueuse. Nous proposons ainsi un véritable partenariat avec les start-up sélectionnées, pour développer des offres communes, et ainsi leur donner au plus vite une visibilité à l’international. C’est une nouvelle étape franchie, qui confirme notre ambition de devenir l’un des leaders mondiaux sur l’ensemble des domaines de la Transformation Digitale. » ajoute David Naïm, associé EY, en charge du développement des offres de Transformation Digitale.



© 2017 Ernst & Young et Associés