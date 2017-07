EOS imaging nomme Pierre Schwich Directeur Administratif et Financier

Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Pierre au sein de notre équipe. Son large spectre d'expériences dans des entreprises de croissance des secteurs de la santé et des technologies, cotées en France et aux USA, contribuera à l'essor d'EOS imaging. Il nous rejoint à une étape clé de notre développement et ses compétences seront précieuses pour notre stratégie de croissance. »



Pierre Schwich a plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction financière au sein d'entreprises, publiques et privées, en forte croissance dans les secteurs de la santé et des technologies. Avant de rejoindre EOS imaging, il a été Directeur Financier de Pharnext où il a piloté avec succès l'introduction en bourse de la société. Il a précédemment occupé les postes de directeur juridique et financier chez Oceasoft, entreprise spécialiste des capteurs connectés, et de directeur administratif et financier chez Cellectis où il a notamment contribué à un placement privé auprès d'investisseurs américains. Pierre a également été Directeur Général Adjoint en charge des finances de Genesys Conferencing, société doublement cotée à Paris et sur le NASDAQ avec une forte activité aux USA.



Diplômé de l'école d'ingénieur MinesParisTech, Pierre a démarré sa carrière dans l'industrie (Corning, Danone, Hewlett-Packard) avant d'évoluer vers le « Private Equity », comme directeur d'investissement chez 3i puis Secrétaire Général de Siparex. Il a acquis une solide expérience dans les opérations de fusions-acquisitions, levées de fonds, LBO, cession d'entreprises, ainsi que dans le management d'équipes financières et administratives.



À propos d'EOS imaging

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, ainsi que des applications associées. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 51 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie, au 31 décembre 2016, 132 collaborateurs dont une équipe R&D de 43 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, ainsi qu'à Singapour.

