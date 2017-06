E-commerce - TheAgent.com lève 300.000€ de crowdlending

TheAgent.com a été lancée par Dimitri Dewavrin en 2012. La société a développé un service BtoB en se positionnant comme un intermédiaire entre des sites d’e-commerce de renom et les marques européennes recherchant un relais de croissance à l’international.



La plateforme gère le placement en ligne de leurs produits via son réseau de 75 distributeurs et sites de ventes flash partenaires dans le monde entier tels que La Redoute, Zalando, Showroom Privé, Privalia… Elle compte plus de 200 marques de mode clientes.

TheAgent.com prend en charge pour ses clients la numérisation des catalogues produits, les shooting photos, la traduction, les flux de données, la logistique et le service clients.



L’e-commerçant a réalisé en 2016 8 millions € de chiffres d’affaires et emploie 25 salariés.



Le marché de l’e-commerce transfrontalier est actuellement en plein boom lié d’une part par le développement des pays émergents et d’autre part par la facilitation des échanges commerciaux via des outils de gestion des taxes et documents douaniers, ainsi que des retours clients.



Présente aujourd’hui dans 20 pays, TheAgent.com prévoit également d’accélérer son développement à l’international en s’implantant dans 10 nouveaux pays, dont la Russie, le Brésil, l’Inde, le Japon et les Emirats.



La stratégie de développement de TheAgent.com s’inscrit également dans la réalisation d’opérations de croissance externe. A ce titre, l’acquisition d’un concurrent français va lui permettre de renforcer son expertise et son offre ainsi que son positionnement sur son marché.



Pourquoi le choix du crowdlending ?



TheAgent.com qui a déjà emprunté 200.000 € en 2015 auprès de Look&Fin vient une nouvelle fois de faire appel à cet acteur du crowdlending pour réunir 300.000 € pour financer, en partie, cette acquisition.

Dimitri Dewavrin, Fondateur et CEO de TheAgent.com, explique ce choix : « Nous avons développé une relation de confiance avec Look&fin, qui comprend nos besoins. Le crowdlending est une solution de financement alternative très efficace : il nous permet de lever des fonds très rapidement sans avoir à fournir de garanties personnelles, ni diluer le capital de la société. Les opportunités de croissance sont à saisir rapidement et je savais qu’avec Look&Fin les choses iraient vite et de manière structurée, me permettant de rester concentré sur mon développement. Objectif à nouveau atteint, la somme a été réunie en quelques minutes ! ».



A propos de Look&Fin :

Créé en 2012, Look&Fin est l’un des pionniers et leaders du crowdlending en France et en Belgique.

La plateforme permet à des PME en croissance à la recherche de fonds de se financer directement auprès de particuliers qui souhaitent prêter leur épargne tout en la dynamisant.

Look&Fin est accessible à tous après une inscription gratuite sur www.lookandfin.com.

Le prêteur investit son épargne dans des entreprises de qualité - sélectionnées avec soin par ses analystes et validées par son comité d’experts - tout en profitant de remboursements mensuels et de rendements allant de 4% à 10% par an.

Depuis l’origine, Look&Fin a permis à 97 PME d’emprunter près de 18 M€ avec un taux d’intérêt moyen de 8% par an ; Près de 6 M€ ont déjà été reversés aux prêteurs.

Son Fondateur et CEO, Frédéric Lévy Morelle, a remporté en mai 2016 le prix de l’Entrepreneur Award en Belgique, dans la catégorie « fondateurs ».

