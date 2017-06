Dentons conseille Snips le pionnier de l’intelligence artificielle lors d’une levée de fonds de 12M€

Après avoir séduit des fonds américains puis français, Snips occupe désormais la première place parmi les dix start-ups spécialisées dans l’Intelligence Artificielle dans lesquelles l’Etat français a décidé d’investir.



La start-up française Snips, basée à Paris, est née en 2013 de la volonté de résoudre les problèmes du quotidien grâce à l'intelligence artificielle. Elle est à l'origine de plusieurs produits, comme Tranquilien, une application de prédiction des flux de passagers dans les transports en commun (réalisée en partenariat avec la SNCF), Parkr, pour prévoir la disponibilité des places de parking à New York ou Paris, ou encore RiskContext (réalisée avec la ville de San Francisco), pour prévoir les risques d'accidents de voiture et de vélo en fonction du trafic, de la météo, des lieux à proximité, etc.



Il y a un an, Snips a décidé de pivoter vers l'intelligence contextuelle. « Il nous est apparu qu'il existe une friction dans la manière dont la technologie s'intègre à notre quotidien » explique Rand Hindi, fondateur de Snips et membre du Conseil National du Numérique. « Par exemple lorsqu'on reçoit trois notifications en même temps sur trois appareils différents pour une même information. » L’objectif de Snips est de « faire disparaître la technologie ».



Pour atteindre ce but, l'entreprise réalise une levée de fonds de 12ME. Ce financement lui permettra de développer son nouveau produit, une plate-forme vocale de type « private by design ». Les données sont processées sur l’outil lui-même (smartphone ou autre). Ainsi, elles ne sont pas accessibles sur le cloud, ce qui permet au produit de Snips d’être le seul en amont par rapport à la réglementation européenne sur la data privacy.



Dentons conseille Snips avec Pascal Chadenet, Associé, Andras Haragovitch et Cécile Bayle, Counsels, Margaux Fontan et Alexis Carlevan, Collaborateurs.



Gide Loyrette Nouel conseille Korelya Capital avec Pierre Karpik, Associé, et Pauline Chau, Collaboratrice.



Luchtenberg Avocats conseille Bpifrance avec Jérémie Swiecznik, Associé, et Wiliam Bonnin, Collaborateur. La due diligence juridique de Bpifrance a été réalisée par Luchtenberg Avocats.



La due diligence financière des investisseurs a été réalisée par Ernst & Young avec Cyril de Beco et Alexandre Gebelin.



大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

Dentons Europe, Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle.

Member of the Dentons’ legal practice.

Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates.

dentons.com