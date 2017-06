De Station F à G…comme GoCardless, il n’y a qu’un pas !

GoCardless, startup Fintech à très forte croissance simplifiant, automatisant et dématérialisant les paiements récurrents par prélèvement SEPA annonce la signature d’un partenariat avec Station F, le nouveau campus de startups basé au cœur de Paris.



GoCardless offre aux startups présentes à Station F l’opportunité de bénéficier de sa solution et d’intégrer son API pour simplifier, automatiser leurs paiements récurrents en proposant une version dématérialisée du mandat SEPA. Qu’elles soient early stage ou bien en pleine croissance et reconnaissance sur leur marché, elles pourront bénéficier d’une offre exclusive en économisant plus de 50% sur leurs abonnements.



GoCardless a été sélectionné parmi 120 les partenaires proposant des services aux start-up, triés sur le volet par les équipes STATION F avec comme seul critère: une valeur ajoutée unique pour les entrepreneurs.



« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par l’équipe de Station F pour fournir notre solution de paiement via le prélèvement automatique. Nous accompagnons déjà de nombreuses startups en France et en Europe grâce à notre API afin que celles-ci n’aient plus à courir après leurs paiements, gagnent du temps et puissent optimiser leur trésorerie et diminuer leur churn » commente Sébastien Cromback, responsable du développement de GoCardless en France.



"Nous travaillons dur à sélectionner les meilleurs outils et services qu'il existe pour les start-up. Nous sommes ravis d'avoir Gocardless parmi eux !" Roxanne Varza, Directrice de STATION F



A propos de Station F

STATION F est le plus grand campus de start-up au monde. Situé à Paris, ce projet de Xavier Niel accueilli dans un bâtiment de 34 000 mètres carrés va accueillir tout un écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit. Sur le campus, on trouvera 3000 postes de travail dédiés aux start-up, répartis entre plusieurs programmes d’accompagnement (dont le Startup Garage de Facebook, Impulse de vente-privée et notre propre Founders Program qui accueillera plus de 100 start-up), des espaces événementiels, des entreprises de la tech, des bureaux d’investisseurs, un makerspace, un café, un restaurant gigantesque, et plus. Une extension de logements est en construction à 10min de STATION F. 1000 start-up et beaucoup d’autres membres de l’écosystème entrepreneurial seront présents sur le campus au quotidien, faisant de STATION F un endroit unique au monde.

stationf.co



GoCardless en France : faits et chiffres marquants

● Lancement en février 2016 depuis Londres

● En France GoCardless a pour clients des acteurs importants de la scène Tech : ZenChef, MonDocteur, Drivy, La Belle Assiette, DoctoLib, La Fourchette ... et de nombreuses multinationales telles Habitat, Schneider Electric, Sowee (EDF), Sierra Wireless ...

● Partenariats stratégiques : Sellsy, Zuroa, MangoPay, Quickbook, Chargebee, Zoho



A propos de GoCardless

GoCardless modernise le prélèvement en proposant une version dématérialisée du mandat SEPA, en automatisant les paiements et en simplifiant la réconciliation comptable. Ce, via une interface en ligne, une API moderne et des intégrations dans différents logiciels de facturation qui facilitent le travail d’implémentation. GoCardless travaille aussi bien avec des startups comme ZenChef, Drivy, MonDocteur ou la Fourchette, qu’avec des grandes entreprises, EDF, Habitat ou Schneider Electric, qui veulent simplifier leurs prélèvements.



GoCardless, faits et chiffres marquants :

● Créée en 2011 par Hiroki Takeuchi

● 25 millions déjà levés auprès d'investisseurs de renom : Y Combinator, Accel Partners, Balderton et Notion Capital

● GoCardless travaille avec plus de 25 000 entreprises

● 2ème du Deloitte Fast50 UK et 10ème startup européenne à plus forte croissance du Fast 500 EMEA Deloitte.

● Ce sont plus d’2 milliards d’Euros de volume de transactions qui transitent chaque année via GoCardless.

gocardless.com/fr-fr/a-propos/