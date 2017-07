De Pardieu Brocas Maffei conseille Export-Import Bank of China sur une offre d’obligations à taux variable à hauteur de 300 millions de dollars

Bank of China Limited, Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities EMEA plc, Australia and New Zealand Banking Group Limited and KGI Asia Limited ont agi en qualité de « Joint Lead Managers » dans le cadre de cette émission.



Le closing a eu lieu le 8 juin 2017.



Export-Import Bank of China est une banque publique spécialisée dans le soutien du commerce extérieur chinois, dans l’investissement et dans la coopération économique internationale. Sa succursale située à Paris a été immatriculée en 2013.



Export-Import Bank of China était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei, dont l’équipe était dirigée par Jeremy Grant, associé, et composée de Manaf Triqui et Edouard Chaplault-Maestracci, collaborateurs, Pauline Larche-Dmitrieff et Hugo Bodkin pour les aspects de Marchés de Capitaux, Guillaume de Coincy, collaborateur, pour les aspects Contentieux, et Jérôme Mas, Counsel, pour les aspects de Droit fiscal.



Export-Import Bank of China était conseillée par Sidley Austin LLP sur les aspects de droit anglais.



