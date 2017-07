DIMO Software et Qweeby s'associent pour accompagner les entreprises dans la dématérialisation fiscale

Le nouveau partenariat signé entre les deux acteurs permet à DIMO Software d'élargir et renforcer son périmètre d'action autour de ses solutions de gestion du poste clients et de dématérialisation des processus financiers.



Une solution simple et rapidement mise en place



Grâce à la solution Qweeby, les factures électroniques PDF sont prises en charge directement à partir de l'outil de facturation de l'émetteur et sont transmises à leur destinataire dans le format de réception souhaité par celui-ci : PDF signé, EDI, Chorus, interopérabilité...



La mise en œuvre est simple, rapide, totalement sécurisée et conforme aux dispositions fiscales. L'outil de gestion de l'émetteur n'est pas modifié et quelques jours suffisent pour installer la solution, sans contraintes ni interventions techniques.



La traçabilité des factures électroniques est effectuée de bout en bout et permet de réduire le nombre de jours de crédit clients (DSO).



Le ROI est rapide grâce à la richesse fonctionnelle du service qui favorise l'adhésion des clients et facilite le déploiement.



Dans le cadre des marchés publics, la dématérialisation fiscale des factures clients deviendra obligatoire progressivement pour tous les fournisseurs de ce secteur d'ici le 1ier janvier 2020.



« Un bouleversement est en marche concernant le transport des factures clients. Afin de répondre aux sollicitations de nos clients, nous avons choisi Qweeby car cette solution répondait à 100 % à nos exigences. Une solution éprouvée, simple et pérenne avec un modèle économique clair et transparent. De plus, avec Eric Wanscoor nous partageons les mêmes valeurs et le même sens du service client », explique Valérie Konarski, Directrice des activités Processus Financiers et GED de DIMO Software.



« Notre offre et notre vision du marché s'articulent parfaitement avec celles de DIMO Software car les flux de facturation sont au cœur de l'optimisation du poste clients. Pure player de la facture électronique, Qweeby maîtrise les flux de facturation et les enjeux de transmission ; l'expérience et l'expertise de DIMO Software sur les processus métier permettra de construire ensemble une offre globale d'optimisation du poste clients, au service de la performance de nos clients », ajoute Eric Wanscoor, PDG de Qweeby.



À propos de Qweeby

Qweeby est un service de dématérialisation de factures qui transmet l'ensemble des factures aux clients par la voie qu'ils désirent : PDF signé, EDI, Chorus, interopérabilité... Sécurisé et conforme aux dispositions fiscales, Qweeby fournit une traçabilité détaillée assortie d'alertes et de rappels. Le service s'installe facilement et utilise les factures PDF issues de l'outil de facturation. Les fonctionnalités disponibles facilitent le déploiement des clients pour un ROI rapide. Avec plus de 400 clients utilisateurs, Qweeby est un acteur leader de la dématérialisation des factures dans le B2B.



A propos de DIMO Software

Depuis 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux métiers d'éditeur et intégrateur de solutions de gestion au service d'une même mission : apporter à ses clients les meilleures innovations logicielles pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : leur métier.

Pour cela, DIMO Software intervient dans huit domaines d'expertise : CRM, Business Analytics, Processus financiers, Gestion documentaire, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance, Finance, Voyages et frais professionnels.

Les solutions éditées et distribuées par DIMO Software s'adressent aux ETI et grandes entreprises, tous secteurs d'activités confondus ainsi qu'aux établissements publics.

Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid, Milan et Toronto, DIMO Software connaît une croissance régulière depuis 1995. En 2016, elle compte 353 collaborateurs qui accompagnent 6000 clients dans 90 pays et réalise un chiffre d'affaires de 34,6 M

dimosoftware.com