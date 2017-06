Cyber-attaques : Fabrice Clerc, dirigeant de 6cure

Fabrice Clerc bonjour, Pouvez-vous nous présenter votre entreprise rapidement ?



6cure est une entreprise spécialisée dans la lutte contre les attaques DDoS, ou « Déni de Service Distribués », qui consistent à envoyer une multitude de requêtes à un équipement dans le but de le saturer et de rendre un service ou une infrastructure indisponible aux utilisateurs légitimes.



Pouvez-vous nous dresser un état des nouvelles menaces auxquelles sont confrontées les entreprises ?



Les nouvelles cyber-menaces qui pèsent sur les entreprises sont multiples. Ce qui est surtout nouveau dans le paysage de la cyber-sécurité, c’est cette émergence d’attaques, qui ciblent la disponibilité des données (dont on se préoccupait peu jusqu’à présent), bien plus que leur confidentialité ou leur intégrité.



Il n’y a rien de magique la dedans : les cybercriminels se sont aperçus qu’il était inutile de se fatiguer à voler ou à détruire des données, mais qu’il était bien plus rentable d’en bloquer l’accès aux utilisateurs légitimes, puis de le rétablir contre une rançon.



Il y a pour cela 2 façons principales d’opérer (et donc 2 types d’attaques) : soit enfermer les données de la victime dans un coffre-fort numérique, soit créer un embouteillage sur les autoroutes de l’information qui permettent d’y accéder.



L’attaque dont il est question aujourd’hui est du premier type.



Cette nouvelle attaque de portée mondiale se propage de quelle manière ?



Même si l’attaque est nouvelle par son ampleur, et caractéristique de par cette stratégie de rançonnage par blocage des données, son mode de propagation est assez classique, et s’apparente à celui d’un malware traditionnel : exploitation de failles de sécurité dans les logiciels et systèmes d’exploitation, diffusion par e-mail, et incitation à cliquer pour exploiter la naïveté des utilisateurs.



Quels conseils pour se protéger ?



Il faut tout d’abord appliquer les mesures de prophylaxie habituelles : disposer (ou s’équiper !) de systèmes de sécurité « à jour » ; faire preuve d’une grande vigilance dans son usage des moyens informatiques, et notamment des e-mails et du surf sur Internet.



Et enfin, sauvegarder régulièrement ses données au moyen de solutions robustes et résistantes aux cyberattaques. Cela permettra de restaurer ses informations en cas de besoin, et faire ainsi échec à la demande de rançon.



6cure propose-t-elle des solutions pour se prémunir de ces attaques ?



6cure ne propose pas spécifiquement de solutions contre le premier type d’attaque, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le mode de propagation et d’infection étant relativement classique, de nombreux outils ou solutions du marché permettent de détecter et de neutraliser ce type d’attaques. Ensuite, le comportement responsable des utilisateurs devant permettre d’en atténuer considérablement l’impact, nous considérons que l’urgence consistait surtout à traiter le problème des attaques du second type. Nous avons donc développé des solutions spécialisées pour détecter et neutraliser les attaques par Déni de Services – les fameux DDoS -, qui provoquent ces embouteillages sur les autoroutes de l’information (même si pour une fois, ils ne font pas la une de l’actualité).



Fabrice Clerc, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.